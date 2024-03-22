Не донесли до фронту: ракета РФ упала в окупованому Урзуфі, що відомо (карта)

Літак ЗС РФ загубив авіаційну ракету на відстані 90 км від лінії фронту. Снаряд пробив наскрізь будинки та застряг в салоні авто.

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Російська ракета зруйнувала три будинки та пошкодила автомобіль у селі Урзуф на півдорозі між Бердянськом та Маріуполем на окупованих територіях. Снаряд прилетів з боку моря 21 березня. Щоб його знешкодити, викликали бригаду саперів. Про деталі інциденту, який стався у Приазов'ї, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

Андрющенко вказав, що отримав ексклюзивну інформацію про деталі інциденту у Урзуфі. У дописі вказано, інцидент стався з авіаційною ракетою, яка прилетіла з напрямку Азовського моря. Вона черкнула об асфальт і почала "сковзати", продовжуючи стрімкий рух. Далі російський снаряд наскрізь прошив три будинки, пробив ворота і застрягнув у автомобілі "Ланос", — пояснив Андрющенко.

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На місце інциденту прибули сапери — вони вивезли рештки ракету на полігон, — ідеться у повідомленні. В підсумку Андрющенко навів дві версії появи ракети. Перша версія — навмисний обстріл росіянами тилового Урзуфа. Друга версія — літак ЗС РФ не доніс авіаційну ракету до місця пуску.

"Тобто хтось з літака або втратив або вдарив по тиловому окупованому Урзуфу. Саме на часі спитати, що там з хл*лом?", — написав радник мера Маріуполя.

Обстріли РФ — що відомо

Зазначимо, інформація про приліт ракети в Урзуф з'явилась о 19:48 21 березня — про неї розповіли в проукраїнському Telegram-каналі "Маріуполь. Спротив". Автори допису відзначили, що снаряд міг прилетіти з двох напрямків — або з полігону, який ЗС РФ розташували неподалік, або з Приморсько-Ахтарська, звідки злітає бойова авіація ЗС РФ.

У дописі розміщено світлини з місця подій. Видно, як ракета під час руху прошила дах будинку. На іншій світлині — шматок снаряда, який валяється десь на подвір'ї.

Обстріли РФ - слід від ракети в Урзуфі Фото: Маріуполь. Спротив Обстріли РФ - уламки ракети в Урзуфі Фото: Маріуполь. Спротив

Урзуф — населений пункт, розташований посередині між Маріуполем та Бердянськом (23-30 км від кожного). Відстань від лінії фронту — близько 90 км. Повітряні сили України попереджали про загрозу ракетної атаки надвечір 21 березня: про це повідомили о 17:54 (загроза авіаційними засобами ураження).

Обстріли РФ - де розташовано Урзуф Фото: DeepStateMAP

Нагадуємо, в ніч на 21 березня ЗС РФ запустили по Україні 31 ракету — дві балістичних та 29 авіаракет Х-101. Згідно з даними Повітряного командування, усі ракети було знищено.

В ніч на 22 березня стався один з наймасовіших ударів — росіяни запустили по українцях сумарно 151 снаряд. Кілька ракет дістались до греблі ДніпроГЕС. Як заявили фахівці, серйозні пошкодження отримала ГЕС-2, також пошкоджено ГЕС-1. Вибухи лунали в кількох областях України: Київській, Вінницькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській. Харків ворог атакував С-300: місто повністю знеструмлене, не працює водопровід.