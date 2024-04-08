"Адекватный ответ РФ": в Польше хотели бы разместить ядерные боеголовки США

Президент Анджей Дуда уверен, что РФ в ближайшее время не нападет на Польшу. Однако он призывает членов НАТО перевооружаться, чтобы нападения не произошло в будущем.

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Польша должна иметь средства, которые могли бы предостеречь империалистические намерения РФ. Кремль не решится на ядерный удар, однако было бы неплохо, чтобы в Польше разместили ядерные боеголовки. О своем видении возможного вторжения РФ и обмена ударами президент Анджей Дуда рассказал в интервью изданию Dzennik Gazeta Prawna.

Журналисты поинтересовались у Дуды, допускает ли он размещение ядерного оружия в Польше. В ответ политик напомнил, что РФ, как когда-то СССР, размещает ядерные боеголовки за своими пределами. Например, это оружие размещено в Беларуси, в Калининградской области. Поэтому необходимо, чтобы аналогичный шаг сделали в НАТО.

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"Это решение, которое было бы адекватным ситуации, с которой мы столкнулись во время холодной войны, когда советская Россия развернула ядерное оружие в государствах-сателлитах. Сегодня есть много признаков того, что российское ядерное оружие размещено очень близко к границам Альянса. НАТО должно отвечать на эти действия должным образом", — подчеркнул президент.

Дуда напомнил собеседникам, что сфера влияния СССР ранее простиралась до линии разграничения между Федеративной Республикой Германией (ФРГ) и Германской Демократической Республикой (ГДР). То есть Польша, а также другие страны Восточной Европы и страны Балтии, находились за этой линией. Россия и дальше продолжает внедрять свои империалистические интересы, — пояснил политик. Однако он не верит, что произойдет нападение. По его мнению, чтобы такого точно не произошло, члены НАТО должны показать готовность дать серьезный отпор.

"Есть ли реальная угроза? Нет. Если мы сегодня адекватно отреагируем и создадим потенциал для противостояния агрессии, этого не будет. Во время холодной войны между Россией и Западом не было реального конфликта, потому что Москва знала, что не выиграет", — заявил политик.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, страны-члены НАТО должны модернизировать армию и тратить на это не менее 3% ВВП. Польша находится под "ядерным зонтиком" Североатлантического альянса — этого достаточно, чтобы не было атаки РФ, — уверен Дуда. По его мнению, Кремль не решится ни на тактический ядерный удар, ни на ядерную войну.

"По моему мнению, ядерной войны не будет. Конфликт — учитывая потенциал — означал бы конец света. Я также не предполагаю применения тактического ядерного оружия", — сказал он.

Польша и РФ — детали

Отметим, Польша с первых дней российского вторжения присоединилась к помощи Украине. В частности, Силы обороны получили партию танков и другие виды вооружения.

В марте 2024 года западные спецслужбы предупредили, что Кремль может начать войну против одной из стран-членов НАТО. Одним из направлений может быть Польша, на севере которой расположена Калининградская область и так называемый Сувальский коридор. Между тем в январе начались масштабные учения Североатлантического альянса, к которым планировали привлечь 90 тыс. военных. Во время одной из тренировок польские военные учились форсировать реку под прикрытием от ударов с воздуха.

Напоминаем, в апреле 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко сделал внезапное заявление, что белорусская армия готовится к боевым действиям. Тем временем в Западной Европе прозвучало предложение ввести военный контингент в Украину: идею высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.