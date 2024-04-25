Атаки имеют эффект: командующий армии Британии прогнозирует новые удары по объектам РФ

По словам адмирала Тони Радакина, Украина ведет "тяжелую" борьбу, пытаясь сдержать продвижение ВС РФ. Представители украинского командования умоляли Запад увеличить поставки высокотехнологичного оружия для перехвата инициативы на фронте.

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Украина планирует увеличить интенсивность своих атак по объектам в глубоком тылу России в ожидании поставок западного вооружения. Об этом в интервью Financial Times заявил командующий вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин.

В частности он отметил, что страна столкнулась с "тяжелой" борьбой с активным российским наступлением. Так, в течение почти полугодового перерыва в финансировании Соединенными Штатами Киева ВС РФ интенсивно атаковали Украину, применяя ракеты, беспилотники и тяжелую артиллерию, при этом им удалось достичь некоторых ограниченных территориальных достижений.

Для перехвата инициативы представители украинского командования умоляли Запад увеличить поставки высокотехнологичного оружия. К тому же Киев пытался нанести все более амбициозные удары внутри России по производственным мощностям и энергетической инфраструктуре.

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Вашингтон с целью стимула Киева дал согласие на передачу ATACMS, тайно передав партию в начале этого месяца. Тони Радакин убежден, что это изменит ситуацию. При этом он не сомневается в дальнейших украинских атаках и диверсиях в России.

"Поскольку Украина получает больше возможностей для ведения дальнего боя, ее способность продолжать все больше глубоких операций на российской территории станет характерной чертой", — сказал Радакин и подчеркнул, что эти атаки "определенно имеют эффект".

19 апреля стало известно, что из-за успешных атак Сил обороны в России начали рассматривать возможность защиты сетками НПЗ от дальнейших ударов.

23 апреля Фокус писал, что следствием атак украинских беспилотников по НПЗ РФ стало сокращение объемов добычи российской нефти.