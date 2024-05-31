"Работа не прекращалась": в ГУР раскрыли детали первого с февраля обмена пленными (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, россияне пытались манипулировать на теме обменного процесса и устроили информационное давление на украинцев. В итоге это не помешало вернуть еще 75 граждан домой.

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31 мая состоялся первый за длительное время обмен пленными с Российской Федерацией. Украина вернула домой еще 75 человек, которые были вынуждены находиться в стране-агрессоре. Деталями по этому поводу поделился представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, огромное количество украинцев продолжают ждать, когда их близкие вернутся с российского плена и этот момент обязательно наступит. Сейчас удалось обменять 75 человек и это очень хорошая новость, как говорят в разведке.

"Сегодня 75 украинцев, преимущественно это военнослужащие, но также и гражданские, 5 женщин, среди них одна военная и четыре гражданских, вернулись в свои дома. 65 — рядовой сержантский состав, также офицеры. Была длительная пауза, и все это время работа не прекращалась", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки заявил, что россияне устраивали информационное давление и дезинформационную кампанию против украинского общества, однако, несмотря на эти манипуляции, обмен все же состоялся.

Стоит отметить, что предыдущий обмен пленными прошел еще 8 февраля и тогда удалось вернуть 100 украинских защитников. После этого несколько месяцев было затишье.

Напомним, 29 мая сообщалось, что Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмены пленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев и в этом якобы есть вина Киева.

Позже в американском Институте изучения войны объяснили, почему РФ обвиняет Украину в отсутствии сотрудничества в вопросе обмена пленными. По мнению аналитиков, Москва умышленно отказывается от этого процесса, чтобы попытаться скрыть свои преступные действия.