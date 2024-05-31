"Робота не припинялася": у ГУР розкрили деталі першого з лютого обміну полоненими (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, росіяни намагалися маніпулювати на темі обмінного процесу і влаштували інформаційний тиск на українців. У підсумку це не завадило повернути ще 75 громадян додому.

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31 травня відбувся перший за тривалий час обмін полоненими з Російською Федерацією. Україна повернула додому ще 75 осіб, які були змушені перебувати в країні-агресорі. Деталями з цього приводу поділився представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, величезна кількість українців продовжують чекати, коли їхні близькі повернуться з російського полону і цей момент обов'язково настане. Наразі вдалося обміняти 75 осіб і це дуже хороша новина, як кажуть у розвідці.

"Сьогодні 75 українців, переважно це військовослужбовці, але також і цивільні, 5 жінок, серед них одна військова і чотири цивільних, повернулися до своїх домівок. 65 — рядовий сержантський склад, також офіцери. Була тривала пауза, і весь цей час робота не припинялася", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник розвідки заявив, що росіяни влаштовували інформаційний тиск і дезінформаційну кампанію проти українського суспільства, однак, незважаючи на ці маніпуляції, обмін все ж відбувся.

Варто зазначити, що попередній обмін полоненими відбувся ще 8 лютого і тоді вдалося повернути 100 українських захисників. Після цього кілька місяців було затишшя.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що обміни полоненими між Росією і Україною припинені вже кілька місяців і в цьому нібито є провина Києва.

Пізніше в американському Інституті вивчення війни пояснили, чому РФ звинувачує Україну у відсутності співпраці в питанні обміну полоненими. На думку аналітиків, Москва навмисне відмовляється від цього процесу, щоб спробувати приховати свої злочинні дії.