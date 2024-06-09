"Охотники" на БПЛА: как украинский самолет Як-52 перехватывал российский дрон ZALA (видео)

Як-52 не может нести полноценное вооружение, поэтому за уничтожение воздушных целей отвечает второй член экипажа. По словам, военного аналитика Александра Коваленко ВС РФ уже пытались уничтожить этот самолет во время ударов по Одессе.

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Украинские военные с помощью учебно-тренировочного самолета Як-52 перехватывали российский разведывательный беспилотник ZALA над Николаевской областью. Кадры, якобы снятые с вражеского дрона, который зафиксировал украинский Як-52, обнародовал Telegram-канал НИП "Давление".

"Украинский Як-52, выполняющий роль ПВО, в объективе вражеского БПЛА Zala над Николаевской областью", — говорится в сообщении.

Также известны географические координаты вероятного перехвата беспилотника противника. Это примерно в 56 км к юго-западу от города Николаев. Модель российского разведдрона не уточняется. ZALA является производителем нескольких беспилотников, которые Россия использует в Украине.

На опубликованных кадрах хорошо видно двух пилотов на борту камуфляжного Як-52, оба с открытыми фонарями. Поскольку самолет не имеет бортового вооружения, "Милитарный" предполагает, что из него стрелял второй пилот, который сидел на месте инструктора.

Что известно о самолете Як-52

Як-52 — это двухместный учебно-тренировочный самолет советской разработки, выпускавшийся с 1978 по 1998 годы. Он использовался для подготовки гражданских пилотов-спортсменов и военных пилотов.

Этот самолет имеет низкую скорость сваливания — 100-140 километров в час, которая позволяет преследовать беспилотники и при этом маневрировать на относительно низких скоростях.

Эффективность работы экипажа Як-52 крайне высока, отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале. По его словам, несколько ударов по Одессе имели целью уничтожить Як-52.

Коваленко утверждает, что концепция "охотников" на БПЛА отрабатывается еще с 2022 года. Он считает, что необходимо пополнить авиапарк Воздушных ВСУ еще чем-то более серьезным, чем поршневой Як-52. К примеру, это может быть турбовинтовой SuperTucano.

Военный аналитик считает, что уничтожение разведывательных БПЛА с помощью легкой авиации является действенным в ряде областей и областных центров, например, в Днепре. Но там она, при всех имеющихся возможностях, так и не реализована.

Напомним, 27 апреля Як-52 сбил в воздухе российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" в Одесской области. Тогда также предполагали, что стрельба велась вторым членом экипажа из ружья или автоматического оружия.

29 апреля издание Forbes писало, что применение учебно-тренировочных самолетов для перехвата дронов напоминает тактику Первой мировой войны, когда вторые пилоты имели пистолеты или винтовки, с помощью которых они пытались атаковать вражеские самолеты.