По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, поставленные Киеву истребители якобы не являются "волшебной таблеткой" и "не повлияют на динамику фронта".

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Украина могла получить от Запада первые несколько истребителей F- 16, которые должны будут помочь защитникам бороться с россиянами. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его мнению, поставки современных самолетов якобы не смогут изменить ситуацию на фронте и значимо на что-то повлиять. В Кремле угрожают, что истребители "будут сбиваться и уничтожаться".

"Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", — заявил Дмитрий Песков.

Отдельно пресс-секретарь российского президента добавил, что военнослужащим уже были предложены вознаграждения на случай, если они смогут уничтожить самолеты.

В Москве также предупредили Киев, что F-16 — не "волшебная таблетка" и якобы от их поставок ничего не изменится. Свои слова он не подкрепил никакими доказательствами.

"Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет", — подытожил Дмитрий Песков.

Напомним, что 31 июля стало известно, что Украина получила первую партию истребителей F-16. Как отметило издание Bloomberg, конечный срок для передачи военных самолетов американского производства был конец июля, и этот срок был соблюден.

2 августа сообщалось, что эксперт объяснил, как на психику россиян повлияют истребители F-16. По словам Михаила Самуся, получение Украиной самолетов F-16 — это первый шаг к новому образцу Воздушных Сил.