Глушили и шпионили: британские дроны стали "ключом" для прорыва в Курской области, — СМИ

Дроны "Фантом" ВСУ несколько раз подряд выслеживали понтоны через реку Сейм, которые наводили инженерные войска ВС РФ, рассказали журналисты. После этого по указанным координатам били HIMARS или другими видами оружия.

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Силы обороны Украины применили различные виды беспилотников во время прорыва в Курской области. Среди них особенно эффективными оказались особые британские устройства. Благодаря этим БПЛА украинцы видели лучшие места для успешных ударов и следили за перемещением подразделений ВС РФ — живой силы и техники. В какой-то момент по российским тайникам били ракеты РСЗО HIMARS и дроны со взрывчаткой. О деталях украинского рейда на Курщину рассказали на портале The Times.

Журналисты написали, что устройство, которое пригодилось Украине — это дрон Phantom, который они назвали британским. Технических характеристик БПЛА в статье нет. Зато описывается, как его применяли, чтобы нанести вред россиянам и незаметно проникнуть в Курскую область. С одной стороны, рой дронов заглушил средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ. Тем временем "Фантомы" летели вглубь российской территории и выслеживали противника, пояснили журналисты. Они обнаруживали, например, понтоны, которыми планировали воспользоваться россияне, или тяжелую технику. Координаты передавались на пункт управления и в нужные точки прилетали ракеты HIMARS или тяжелые ударные дроны. Параллельно вперед двинулась бронетехника, которая дала возможность ВСУ проникнуть во "вражеский анклав". Таким образом удалось занять 1 тыс. кв. км территории РФ и заблокировать 3 тыс. российских военных, среди которых есть много срочников, написали журналисты.

"Фантом" помогает изолировать российские силы на земле, заставляя их сдаться", — говорится в статье.

Издание рассказало, как работает команда операторов. Бойцы ВСУ, которые координируют работу дронов, находятся в "белом фургоне". В середине — несколько экранов, на которых транслируется изображение камеры беспилотника. Его получают с помощью Starlink, приобретенного у компании Илона Маска. Журналисты опубликовали фото, которое сделали в пункте управления. На одном из мониторов видно какую-то местность в Курской области.

Прорыв в Курской области — пункт управления ВСУ Фото: The Times

Когда в кадр попадает военная техника, отдается приказ HIMARS. Таким же образом несколько раз подряд уничтожали понтоны, которые россияне наводили на реке Сейм, рассказали украинские военные журналистам. ВС РФ, скажем, ночью строили переправу, а днем "Фантом" наводили на нее ракеты. The Times опубликовало фото с беспилотником, который, вероятно, применяется ВСУ на Курщине. Подписано, что это модель DJI Phantom 3 Pro: Фокус рассказывал об этом устройстве (имеет камеру с качеством видео 1080р, снимает в режиме реального времени на скорости 72 км/ч.).

Прорыв в Курской области — дрон DJI Phantom DJI Phantom Фото: cnet.com

"Каждый раз, когда мы снимаем один из них, им нужно еще больше времени, чтобы восстановить его!" — прокомментировал один из бойцов удары по понтонам, которые регулярно теряют ВС РФ в Курской области.

Прорыв в Курской области — детали

Отметим, бойцы ВСУ публиковали кадры поражения понтонов и мостов через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Сначала украинские военные ударили по мостам возле трех населенных пунктов к западу от Суджи. Командующий Воздушных сил показал видео двух ударов, к которой привлекли авиацию. Затем в сети появилось попадание по понтонам: во всех случаях можно было увидеть высококачественное изображение объектов, по которым потом прилетало.

Напоминаем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 августа сообщил, какую площадь Курской области РФ контролирует Украина. Президент Владимир Зеленский в свою очередь объяснил, будут ли эту территорию используй как аргумент во время мирных переговоров.