Глушили і шпигували: британські дрони стали "ключем" для прориву в Курській області, — ЗМІ

Дрони "Фантом" ЗСУ кілька разів поспіль вистежували понтони через річку Сейм, які наводили інженерні війська ЗС РФ, розповіли журналісти. Після цього по вказаних координатах били HIMARS чи іншими видам зброї.

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Сили оборони України застосували різні види безпілотників під час прориву в Курській області. Серед них особливо ефективними виявились особливі британські пристрої. Завдяки цим БПЛА українці бачили найкращі місця для успішних ударів і стежили за переміщенням підрозділів ЗС РФ — живої сили і техніки. У якийсь момент по російських схованках били ракети РСЗВ HIMARS та дрони з вибухівкою. Про деталі українського рейду на Курщину розповіли на порталі The Times.

Журналісти написали, що пристрій, який став у нагоді Україні — це дрон Phantom, який вони назвали британським. Технічних характеристик БПЛА у статті немає. Натомість описується, як його застосовували, щоб завдати шкоди росіянам і непомітно проникнути в Курську область. З одного боку, рій дронів заглушив засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) ЗС РФ. Тим часом "Фантоми" летіли вглиб російської території і вистежували противника, пояснили журналісти. Вони виявляли, наприклад, понтони, якими планували скористатись росіяни, чи важку техніку. Координати передавались на пункт управління і у потрібні точки прилітали ракети HIMARS або важкі ударні дрони. Паралельно вперед рушила бронетехніка, яка дала можливість ЗСУ проникнути у "ворожий анклав". Таким чином вдалось зайняти 1 тис. кв. км території РФ і заблокувати 3 тис. російських військових, серед яких є багато строковиків, написали журналісти.

"Фантом" допомагає ізолювати російські сили на землі, змушуючи їх здатися", — ідеться у статті.

Видання розповіло, як працює команда операторів. Бійці ЗСУ, які координують роботу дронів, перебувають у "білому фургоні". В середині — кілька екранів, на яких транслюється зображення камери безпілотника. Його отримують за допомогою Starlink, придбаного в компанії Ілона Маска. Журналісти опублікували фото, яке зробили у пункті керування. На одному з моніторів видно якусь місцевість на Курщині.

Прорив в Курській області - пункт керування ЗСУ Фото: The Times

Коли у кадр потрапляє військова техніка, віддається наказ HIMARS. Таким же чином кілька разів поспіль нищили понтони, які росіяни наводили на річці Сейм, розповіли українські військові журналістам. ЗС РФ, скажімо, вночі будували переправу, а вдень "Фантом" наводили на неї ракети. The Times опублікувало фото з безпілотником, який, ймовірно, застосовується ЗСУ на Курщині. Підписано, що це модель DJI Phantom 3 Pro: Фокус розповідав про цей пристрій (має камеру з якістю відео 1080р, знімає у режимі реального часу на швидкості 72 км/год.).

Прорив в Курській області - дрон DJI Phantom Фото: cnet.com

"Кожного разу, коли ми знімаємо один із них, їм потрібно ще більше часу, щоб відновити його!" — прокоментував один з бійців удари по понтонах, які регулярно втрачають ЗС РФ в Курській області.

Прорив в Курській області — деталі

Зазначимо, бійці ЗСУ публікували кадри ураження понтонів та мостів через річку Сейм у Глушковському районі Курської області. Спершу українські військові вдарили по мостах біля трьох населених пунктів на захід від Суджі. Командувач Повітряних сил показав відео двох ударів, до якої залучили авіацію. Потім у мережі з'явилось влучання по понтонах: в усіх випадках можна було побачити високоякісне зображення об'єктів, по яких потім прилітало.

Нагадуємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 серпня повідомив, яку площу Курської області РФ контролює Україна. Президент Володимир Зеленський зі свого боку пояснив, чи будуть цю територію використовувати як аргумент під час мирних переговорів.