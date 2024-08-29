У РФ бесконечный запас снарядов: офицер НГУ высказался о критической ситуации на Донбассе

По словам Романа Пономаренко, работа украинских защитников, якобы, неправильно организована, а подразделения и вовсе деморализованы. У россиян также наблюдаются проблемы, но у них есть больше личного состава и безграничные запасы боеприпасов.

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Длительное время ситуация на Донбассе характеризовалась как тяжелая, но контролируемая и это соответствовало действительности. Теперь же все изменилось. Такое мнение озвучил офицер бригады НГУ "Азов" Роман Пономаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас все выглядит так, что "фронт на Донбассе рухнул". Оборона ВСУ якобы дезорганизованная, военные уставшие и ослаблены, а немало подразделений и вовсе деморализованы.

"Пополнение, которое получается, в основном бусифицировано, и не помогает, а наоборот — усложняет боевую работу частей. Россияне только поэтому не прорываются глубоко, потому что их войска так же истощены, как и наши. Однако они сохраняют значительное количественное преимущество, и имеют безграничные запасы боеприпасов. Поэтому их наступление продолжается, остановить его мы пока не можем. И не операция ВСУ на Курщине тому причиной", — написал Роман Пономаренко.

Ухудшение ситуации на Донбассе: что предлагает офицер

Офицер бригады НГУ "Азов" писал, что есть несколько сценариев того, как можно улучшить положение Сил обороны на Донбассе. В качестве примера он привел бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который читал учебники времен Второй мировой войны и тем самым углублял свои знания.

Нынешнему командованию Роман Пономаренко рекомендует изучить немецкий опыт 1944 года, когда Вермахт постоянно находился в масштабных кризисах на фронте, но сумел выходить из них.

Если говорить о нынешней обстановке, то офицер бригады сомневается, что у Генштаба есть какой-то глобальный план решения проблемы, а "узкие военные решения" якобы дают краткосрочный эффект и "отсрочат общее поражение, что и показала Вторая мировая".

"Да, контрудары на других участках фронта могут иметь результат. Однако смысл они имеют только в случае, если фронт на Донбассе держится. Распространены также надежды, что россияне все поставили на это наступление и в результате у них закончатся резервы. Впрочем об этом мы слышим уже 2 года, но те резервы что-то все не заканчиваются", — подытожил Роман Пономаренко.

Офицер бригады НГУ "Азов" рассказал о сложной ситуации на Донбассе Фото: Скриншот

Бои на Покровском направлении: что говорят в командовании

29 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале написал, что последние несколько дней вел работу с бригадами, которые ведут оборону возле Покровска. Это направление остается сложным и ситуация там наиболее горячая. Постоянно приходится принимать нестандартные решения, а работа ведется круглосуточно.

"Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника. Чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери", — писал Александр Сырский.

Напомним, 29 августа сообщалось, что в сентябре возможности ВС РФ под Покровском иссякнут, ведь они не могут атаковать бесконечно. По словам майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, не стоит распространять панические настроение касаемо города на Донбассе, ведь бои за него могут идти месяцами. Интенсивность вражеских атак, согласно прогнозам, снизится уже осенью.

При этом 28 августа в DeepState заявили, что под Покровском командование не владеет ситуацией на поле боя и там якобы полный хаос. Как рассказал аналитик Роман Погорелый, ситуация на Покровском направлении является критической. У россиян есть огромные продвижения.