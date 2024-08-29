У РФ нескінченний запас снарядів: офіцер НГУ висловився про критичну ситуацію на Донбасі

За словами Романа Пономаренка, робота українських захисників, нібито, неправильно організована, а підрозділи взагалі деморалізовані. У росіян також спостерігаються проблеми, але у них є більше особового складу і безмежні запаси боєприпасів.

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Тривалий час ситуація на Донбасі характеризувалася як важка, але контрольована і це відповідало дійсності. Тепер же все змінилося. Таку думку озвучив офіцер бригади НГУ "Азов" Роман Пономаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зараз усе має такий вигляд, що "фронт на Донбасі рухнув". Оборона ЗСУ нібито дезорганізована, військові втомлені й ослаблені, а чимало підрозділів і зовсім деморалізовані.

"Поповнення, яке приходить, здебільшого бусифіковане і не допомагає, а навпаки — ускладнює бойову роботу частин. Росіяни тільки тому не прориваються глибоко, бо їхні війська так само виснажені, як і наші. Однак вони зберігають значну кількісну перевагу і мають безмежні запаси боєприпасів. Тому їхній наступ триває, зупинити його ми поки що не можемо. І не операція ЗСУ на Курщині тому причиною", — написав Роман Пономаренко.

Погіршення ситуації на Донбасі: що пропонує офіцер

Офіцер бригади НГУ "Азов" писав, що є кілька сценаріїв того, як можна поліпшити становище Сил оборони на Донбасі. Як приклад він навів колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який читав підручники часів Другої світової війни і тим самим поглиблював свої знання.

Нинішньому командуванню Роман Пономаренко рекомендує вивчити німецький досвід 1944 року, коли Вермахт постійно перебував у масштабних кризах на фронті, але зумів виходити з них.

Якщо говорити про нинішню обстановку, то офіцер бригади сумнівається, що у Генштабу є якийсь глобальний план розв'язання проблеми, а "вузькі військові рішення" нібито дають короткостроковий ефект і "відтермінують загальну поразку, що і показала Друга світова".

"Так, контрудари на інших ділянках фронту можуть мати результат. Однак сенс вони мають тільки в разі, якщо фронт на Донбасі тримається. Поширені також сподівання, що росіяни все поставили на цей наступ і в результаті в них закінчаться резерви. Утім, про це ми чуємо вже 2 роки, але ті резерви щось усе не закінчуються", — підсумував Роман Пономаренко.

Офіцер бригади НГУ "Азов" розповів про складну ситуацію на Донбасі Фото: Скриншот

Бої на Покровському напрямку: що кажуть у командуванні

29 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі написав, що останні кілька днів вів роботу з бригадами, які ведуть оборону біля Покровська. Цей напрямок залишається складним і ситуація там найгарячіша. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення, а робота ведеться цілодобово.

"Бої мають винятково жорсткий характер. Ворог кидає в бій усе, що може рухатися і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність і героїзм у боях із переважальними силами противника. Надзвичайну стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат", — писав Олександр Сирський.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що у вересні можливості ЗС РФ під Покровськом вичерпаються, адже вони не можуть атакувати нескінченно. За словами майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, не варто поширювати панічні настрої щодо міста на Донбасі, адже бої за нього можуть тривати місяцями. Інтенсивність ворожих атак, згідно з прогнозами, знизиться вже восени.

Водночас 28 серпня в DeepState заявили, що під Покровськом командування не володіє ситуацією на полі бою і там нібито повний хаос. Як розповів аналітик Роман Погорілий, ситуація на Покровському напрямку є критичною. У росіян є величезні просування.