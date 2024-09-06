"Сгорят" 30 сентября: администрация Байдена пытается спасти $6 млрд, предназначенные Украине

Источники журналистов делятся, что часть денег, которые Вашингтон выделил Киеву в апреле, так и не были использованы. В конце месяца они могут "исчезнуть", поэтому у Белого дома есть несколько недель на то, чтобы избежать проблем.

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Администрация Белого дома начала срочные переговоры с Конгрессом США для того, чтобы выделить новую помощь Украине. Связано это со средствами, которые могут "сгореть" уже до конца месяца. Об этом говорится в материале Reuters.

Представители президента Соединенных Штатов Америки хотят использовать 6 миллиардов военной помощи в ближайшие недели, как рассказали источники журналистов, которые знакомы с этим вопросом.

Эти усилия предпринимаются в сложный момент, когда ВСУ продолжают операцию в Курской области, а ВС РФ пытаются наступать в районе Покровска Донецкой области.

23 августа Вашингтон уже объявлял о новом пакете помощи для ВСУ, сумма которого 125 миллионов долларов. Он включал в себя ракеты ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы.

"Однако большая часть из 7,8 миллиарда долларов, предусмотренных законопроектом, который Байден подписал в апреле, не была использована, что заставляет чиновников искать способ сохранить оставшиеся 6 миллиардов долларов, поскольку приближается крайний срок – 30 сентября, то есть конец 2024 финансового года – для их использования", — говорится в сообщении.

Американские чиновники, которые близки к переговорам, в комментарии журналистам рассказали о надеждах Государственного департамента о продлении этих полномочий. Речь о краткосрочном законопроекте о чрезвычайных расходах. Если Сенат и Палата представителей его примут до конца месяца, тогда удастся избежать шатдауна (приостановка работы правительства США, — ред.). Помощники конгрессменов все же уверены, что в ходе переговоров получится найти решение проблемы, учитывая сильную двухпартийную поддержку помощи Украине.

Также в администрации Джо Байдена продолжают рассматривать запасной план, согласно которому до 30 сентября оставшиеся 6 миллиардов долларов будут потрачены на помощь Украине, то есть до момента, как они могут "сгореть".

"В этом резервном плане сроки поставки оружия и оборудования будут продлены, что позволит более постепенно передавать ресурсы в Украину. Помощники в Конгрессе и представители администрации также отмечают, что есть еще один доступный ресурс: около 3 миллиардов долларов, выделенных в результате бухгалтерской ошибки Пентагона, остаются доступными для помощи Украине. Срок их действия не истекает", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Украина разрабатывает альтернативные и асимметричные способы, чтобы противостоять военной мощи РФ. В Разведывательном управлении Пентагона писали, что ВСУ "вероятно" сохраняют возможности для оборонительных операций в Украине, но не способны на крупномасштабное контрнаступление в течение по меньшей мере следующих шести месяцев. Но, по оценкам ISW, российские войска тоже не могут за счет отдельной решительной операции гарантировать себе победу в войне.

При этом 16 июня сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил лишить Украину помощи еще до своего переизбрания. Бывший глава Белого дома заявил, что симпатизирует президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его поведения во время скандала в 2019 году, однако назвал его "лучшим продавцом среди всех когда-либо живших политиков".