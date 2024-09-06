"Згорять" 30 вересня: адміністрація Байдена намагається врятувати $6 млрд, призначені Україні

Джерела журналістів діляться, що частина грошей, які Вашингтон виділив Києву у квітні, так і не були використані. Наприкінці місяця вони можуть "зникнути", тому у Білого дому є кілька тижнів на те, щоб уникнути проблем.

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Адміністрація Білого дому почала термінові переговори з Конгресом США для того, щоб виділити нову допомогу Україні. Пов'язано це з коштами, які можуть "згоріти" вже до кінця місяця. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Представники президента Сполучених Штатів Америки хочуть використати 6 мільярдів військової допомоги найближчими тижнями, як розповіли джерела журналістів, які знайомі з цим питанням.

Ці зусилля робляться в складний момент, коли ЗСУ продовжують операцію в Курській області, а ЗС РФ намагаються наступати в районі Покровська Донецької області.

23 серпня Вашингтон уже оголошував про новий пакет допомоги для ЗСУ, сума якого 125 мільйонів доларів. Він включав у себе ракети ППО, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети і боєприпаси.

"Однак більшу частину з 7,8 мільярда доларів, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не було використано, що змушує урядовців шукати спосіб зберегти 6 мільярдів доларів, які залишилися, оскільки наближається крайній термін — 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року — для їхнього використання", — ідеться в повідомленні.

Американські чиновники, які близькі до переговорів, у коментарі журналістам розповіли про сподівання Державного департаменту щодо продовження цих повноважень. Ідеться про короткостроковий законопроєкт про надзвичайні витрати. Якщо Сенат і Палата представників його ухвалять до кінця місяця, тоді вдасться уникнути шатдауну (призупинення роботи уряду США, — ред.). Помічники конгресменів все ж упевнені, що під час перемовин вдасться знайти рішення проблеми, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.

Також в адміністрації Джо Байдена продовжують розглядати запасний план, згідно з яким до 30 вересня 6 мільярдів доларів, що залишилися, буде витрачено на допомогу Україні, тобто до моменту, як вони можуть "згоріти".

"У цьому резервному плані терміни постачання зброї та обладнання буде продовжено, що дасть змогу більш поступово передавати ресурси в Україну. Помічники в Конгресі та представники адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько 3 мільярдів доларів, виділених внаслідок бухгалтерської помилки Пентагону, залишаються доступними для допомоги Україні. Термін їхньої дії не спливає", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Україна розробляє альтернативні та асиметричні способи, щоб протистояти військовій могутності РФ. У Розвідувальному управлінні Пентагону писали, що ЗСУ "ймовірно" зберігають можливості для оборонних операцій в Україні, але не здатні на великомасштабний контрнаступ протягом щонайменше наступних шести місяців. Але, за оцінками ISW, російські війська теж не можуть за рахунок окремої рішучої операції гарантувати собі перемогу у війні.

При цьому 16 червня повідомлялося, що Дональд Трамп пригрозив позбавити Україну допомоги ще до свого переобрання. Колишній глава Білого дому заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському через його поведінку під час скандалу 2019 року, однак назвав його "найкращим продавцем серед усіх політиків, які коли-небудь жили".