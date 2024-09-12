По данным журналистов, это произошло якобы из-за того, что ВСУ сделали несколько "ошибок" — поразили ракетами ATACMS центр космической связи в оккупированном Россией Крыму и попали по военной базе РФ, на которой расположены радары, используемые для российского ядерного сдерживания.

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Киев стремится удержать территорию, завоеванную в результате наступления в Курской области России, и сдержать продвижение российской армии на Донбасс, поэтому активизировал свои заявления о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия вглубь территории РФ. Эта тема стала предметом обсуждения во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми, пишет французская газета Le Monde.

Однако никаких конкретных мероприятий объявлено не было. Блинкен лишь подтвердил, что этот визит доказал, что "мы остаемся полностью преданными победе Украины". Накануне президент США Джо Байден заявил, что его администрация "работает" над снятием ограничений.

Такую перспективу серьезно восприняли в Кремле и пообещали "адекватный" ответ на любое изменение доктрины со стороны союзников Киева.

"Каждое из этих решений, принятых коллективным Западом, является дополнительным подтверждением оправданности, необходимости и неизбежности", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По данным издания, партнеры Украины ограничили Киев в ударах ракетами не только по российской территории, но и по оккупированным украинским. В частности Запад ограничил цели, которые можно поражать их оружием, например, в Крыму.

Причиной этому якобы являются "ошибки" ВСУ на поле боя. Le Monde отмечает, что в июне Украина нанесла удар по российской военной базе, на которой расположены радары, используемые для "раннего предупреждения" (для российского ядерного сдерживания. — Ред.) и по центру космической связи в Крыму. Оба объекта были поражены в течение короткого промежутка времени, причем один из ударов был осуществлен с использованием ATACMS.

"Несмотря на то, что некоторые ограничения для украинской армии были сняты, цели, которые она может поражать западными ракетами дальнего радиуса действия, остаются достаточно строго определенными, независимо от того, на какую территорию направлены удары", — говорится в материале.

Кроме того, журналисты вспоминают атаку ВСУ на Курскую область. Эта операция застала врасплох западных партнеров Украины, которые призывают Киев предупреждать о своих планах. Партнеры обеспокоены возможностью расширения конфликта на соседние страны, в частности на Польшу и Латвию, чье воздушное пространство уже нарушали российские беспилотники.

Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон и Лондон дали понять, что открыты для просьбы Киева использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

Reuters писало, что президент Владимир Зеленский в сентябре совершит визит в США и представит план, который, как он ожидает, приблизит конец войны, Джо Байдену и двум потенциальным его преемникам.