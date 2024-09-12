Захід обмежує Україну в далекобійних ударах навіть по окупованих Росією територіях, — Le Monde

За даними журналістів, це сталося нібито через те, що ЗСУ зробили кілька "помилок" — уразили ракетами ATACMS центр космічного зв’язку в окупованому Росією Криму та поцілили по військовій базі РФ, на якій розташовані радари, що використовуються для російського ядерного стримування.

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Київ прагне утримати територію, завойовану в результаті наступу у Курській області Росії, і стримати просування російської армії на Донбасі, тому активізував свої заяви щодо зняття обмежень на використання далекобійної зброї вглиб території РФ. Ця тема стала предметом обговорення під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, пише французька газета Le Monde.

Однак жодних конкретних заходів оголошено не було. Блінкен лише підтвердив, що цей візит довів, що "ми залишаємося повністю відданими перемозі України". Напередодні президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація "працює" над зняттям обмежень.

Таку перспективу серйозно сприйняли в Кремлі і пообіцяли "адекватну" відповідь на будь-яку зміну доктрини з боку союзників Києва.

"Кожне з цих рішень, прийнятих колективним Заходом, є додатковим підтвердженням виправданості, необхідності та неминучості", — заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

За даними видання, партнери України обмежили Київ в ударах ракетами не тільки по російській території, а й по окупованих українських. Зокрема Захід обмежив цілі, які можна вражати їхньою зброєю, наприклад, у Криму.

Причиною цьому нібито є "помилки" ЗСУ на полі бою. Le Monde зазначає, що у червні Україна завдала удару по російській військовій базі, на якій розташовані радари, що використовуються для "раннього попередження" (для російського ядерного стримування. — Ред.) і по центру космічного зв’язку в Криму. Обидва об’єкти були уражені протягом короткого проміжку часу, причому один з ударів був здійснений з використанням ATACMS.

"Попри те, що деякі обмеження для української армії були зняті, цілі, які вона може вражати західними ракетами дальнього радіуса дії, залишаються досить суворо визначеними, незалежно від того, на яку територію спрямовані удари", — йдеться у матеріалі.

Крім того, журналісти згадують атаку ЗСУ на Курську область. Ця операція застала зненацька західних партнерів України, які закликають Київ попереджати про свої плани. Партнери стурбовані можливістю розширення конфлікту на сусідні країни, зокрема на Польщу і Латвію, чий повітряний простір вже порушували російські безпілотники.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Вашингтон і Лондон дали зрозуміти, що відкриті для прохання Києва використати західну зброю для нанесення ударів вглиб території Росії.

Reuters писало, що президент Володимир Зеленський у вересні здійснить візит до США і представить план, який, як він очікує, наблизить кінець війни, Джо Байдену і двом потенційним його наступникам.