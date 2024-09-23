"Есть нехватка боеприпасов": экс-сотрудник СБУ уточнил последствия взрывов в Торопце (видео)

Россияне будут иметь проблемы с боеприпасами в стратегической перспективе, уверен экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун. По его словам, пока ВС РФ перераспределяют партии снарядов и настраивают новую логистику.

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Подразделения ВС РФ, воюющие на востоке Украины, уже ощутили на себе последствия подрыва двух складов в Тверской области возле города Торопец. Чтобы понять, что потери ощутимы, достаточно вспомнить события 2015–16 гг., когда подрывались хранилища снарядов в Украине и, например, и Чехии. Впереди у россиян будут стратегические проблемы, хотя на сегодня кажется, что тактически они имеют какое-то преимущество. О последствиях взрывов, которые произошли 16 и 21 сентября, экс-заместитель главы СБУ (2014–15 гг.), генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал в эфире медиа NV.

Взрывы в РФ — Виктор Ягун о попадании по 23 и 107 арсеналам ГРАУ под Торопцом

Ягун оценил влияние удара по арсеналам под Торопцом на нынешние боевые действия и на ситуацию в будущем. По его словам, в "малой перспективе" российская армия все еще может держаться, что и показывают события на фронте. В то же время уже сейчас там появились определенные проблемы с логистикой. Между тем в будущем враг будет иметь серьезные проблемы, которые не способен решить.

"Ощущается нехватка боеприпасов на определенных направлениях и они вынуждены логистически перераспределять. Если смотреть на стратегическую перспективу, то у них огромные проблемы и эти проблемы им надо давать, они не могут выполнять те планы, на которые рассчитывали", — прозвучало в эфире.

Кроме того, Ягун ответил на вопрос о ядерных возможностях РФ. Генерал-майор объяснил разницу в подходах РФ (ранее СССР) и западных стран. Запад исходит из концепции, что в случае ядерной атаки он успеет эффективно выпустить ограниченное количество ракет, поэтому не имеет смысла их иметь больше, чем нужно. В противоположность этому россияне имеют тысячи боеголовок, но не могут проследить за их состоянием и готовностью к пуску. Поэтому есть аварии и неуверенность, есть пустые, ничем не подкрепленные, ядерные угрозы, сказал экс-сотрудник СБУ.

Взрывы в РФ — детали событий в Торопце

Отметим, в Тверской области возле города Торопец один за другим взорвались два склада, которые принадлежали Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ) Минобороны РФ. Согласно спутниковым снимкам 107-го арсенала, расположенного вплотную к населенному пункту, 18 сентября взорвали 65% складов. Украинская разведка сообщила, что, вероятно, уничтожили 30 тыс. тонн средств поражения различных типов. Среди них — ракеты "Искандер" и KN-23. На 23 арсенале, вероятно, повредили около 12% хранилищ: на фото со спутника видно, что некоторые из них снесло до фундамента. OSINT-аналитик MT_Anderson объяснил, что удар по складу РФ нанесли в момент, когда к ним подошел поезд с новой партией боеприпасов, поэтому удар был особенно эффектным.

Напоминаем, 23 сентября OSINT-аналитик Джордж Баррос опубликовал спутниковые фото полигона, на котором взорвалась российская ракета-носитель ядерной боеголовки "Сармат".