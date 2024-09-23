"Є брак боєзапасів": експрацівник СБУ розповів про наслідки знищення складів РФ у Торопці (відео)

Росіяни матимуть проблеми з боєприпасами у стратегічній перспективі, впевнений ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун. З його слів, поки що ЗС РФ перерозподіляють партії снарядів і налаштовують нову логістику.

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Підрозділи ЗС РФ, які воюють на сході України, вже відчули на собі наслідки підриву двох складів у Тверській області біля міста Торопець. Щоб зрозуміти, що втрати відчутні, досить згадати події 2015-16 рр., коли підривались сховища снарядів в Україні і, наприклад, і Чехії. Попереду у росіян будуть стратегічні проблеми, хоч на сьогодні здається, що тактично вони мають якусь перевагу. Про наслідки вибухів, які стались 16 та 21 вересня, ексзаступник голови СБУ (2014-15 рр.), генерал-майор запасу Віктор Ягун розповів у ефірі медіа NV.

Вибухи в РФ - Віктор Ягун про влучання по 23 та 107 арселалах ГРАУ під Торопцем

Ягун оцінив вплив удару по арсеналах під Торопцем на нинішні бойові дії та на ситуацію у майбутньому. З його слів, в "малій перспективі" російська армія все ще може триматись, що й показують події на фронті. Водночас вже зараз там з'явились певні негаразди з логістикою. Тим часом у майбутньому ворог матиме серйозні проблеми, які не здатен розв'язати.

"Відчувається брак боєприпасів на певних напрямках і вони змушені логістично перерозподіляти. Якщо дивитися на стратегічну перспективу, то у них величезні проблеми і ці проблеми їм треба давати, вони не можуть виконувати ті плани, на які розраховували", — пролунало в ефірі.

Крім того, Ягун відповів на питання щодо ядерних спроможностей РФ. Генерал-майор пояснив різницю у підходах РФ (раніше СРСР) та західних країн. Захід виходить з концепції, що у випадку ядерної атаки він встигне ефективно випустити обмежену кількість ракет, тому не має змісту їх мати більше, ніж потрібно. На противагу цьому росіяни мають тисячі боєголовок, але не можуть простежити за їхнім станом та готовністю до пуску. Тому є аварії та непевність, є пусті, нічим не підкріплені, ядерні погрози, сказав ексспівробітник СБУ.

Вибухи у РФ — деталі подій у Торопці

Зазначимо, у Тверській області біля міста Торопець один за одним вибухнуло два склади, які належали Головному ракетно-артилерійському управлінню (ГРАУ) Міноборони РФ. Згідно з супутниковими знімками 107-го арсеналу, розташованого впритул до населеного пункту, 18 вересня підірвали 65% складів. Українська розвідка повідомила, що, ймовірно, знищили 30 тис. тонн засобів ураження різних типів. Серед них — ракети "Искандер" та KN-23. На 23 арсеналі, ймовірно, пошкодили близько 12% сховищ: на фото з супутника видно, що деякі з них знесло до фундаменту. OSINT-аналітик MT_Anderson пояснив, що удар по складу РФ завдали у момент, коли до складів підійшов поїзд з новою партією боєприпасів, тому удар був особливо ефектним.

Нагадуємо, 23 вересня OSINT-аналітик Джордж Баррос опублікував супутникові фото полігону, на якому вибухнула російська ракета-носій ядерної боєголовки "Сармат".