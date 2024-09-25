ВС РФ идут в лобовые атаки на юге Угледара, пробираясь на восточные улицы, — обозреватель (видео)

Кремль существенно нарастил мощности управляемых авиабомб, которыми в сентябре 2024-го российская армия забрасывает Угледар, пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Украина не имеет авиации, чтобы сбивать самолеты ВС РФ, которые их запускают.

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Подразделения ВС РФ в течение года атаковали участки фронта вокруг Угледара. Шаг за шагом россияне продвигались и приближались к городу с востока, от села Новомихайловка. Через год они добрались до крайних улиц. На восточных окраинах враг пытается проникнуть на улицу 13 десантников и Водоканала, закрепиться возле политехнического лицея. На юге — идет через коттеджные городки двух шахт, в лоб штурмует ул. Магистратскую. Между тем дорога на Богоявленку еще открыта, хотя и находится под огневым контролем РФ. ВСУ могут, в случае чего, быстро отойти. Россияне заливают Угледар артиллерийскими снарядами и КАБами, ударов которых не выдерживает ни одна оборона. Какие причины привели к ухудшению ситуации на южном фланге Кураховского направления военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире медиа NV.

Бои на Донбассе и Угледар — комментарий Коваленко см. с 7:57

Коваленко пояснил, что логистика ВСУ все еще работает и есть связь между Угледаром и Богоявленкой (около 6 км по прямой). Также он уточнил, что на востоке, возле села Водяное, враг еще не оккупировал шахту им. М.С. Сургая "Южнодонбасская №3".

"Полного охвата Угледара с северной части не произошло. Пока будет работать логистика на Богоявленку, можно говорить о возможности отвода гарнизона в случае критичности ситуации", — заявил обозреватель.

В эфире прозвучало объяснение, почему гарнизон ВСУ держался год под атаками на Угледар, а сейчас ситуация внезапно ухудшилась. По словам Коваленко, в течение этого времени россияне существенно улучшили КАБы. Ранее эти авиабомбы летели на расстояние до 10-20 км. Теперь — до 80 км. Летят бомбы весом 200, 500 и даже 3 000 кг — против такой мощности удержаться очень трудно, отметил обозреватель. Между тем у Украины так и не появилось возможностей для сбивания самолетов, которые запускают эти средства поражения ВС РФ.

"Артиллерия и КАБы работают нон-стоп, постоянно, бесконечно. Отсутствие решения ряда вопросов, связанных с противодействием российской тактической авиации, принесли вот такой вот результат", — подытожил Коваленко.

Бои на Донбассе и Угледар — детали

Украинское командование в отчете от 25 сентября не сообщало об угрозе окружения в Угледаре. Генштаб ВСУ указал, что на Кураховском направлении, к которому относится этот город, состоялось семь штурмов ВС РФ, что примерно в пять раз меньше, чем под Покровском (33 атаки).

Бои на Донбассе и Угледар — расстояние между флангами россиян около 7 км Фото: DeepState

Отметим, начиная с 20 чисел сентября аналитики проекта DeepState сообщали о продвижении россиян вокруг Угледара. С востока враг продвинулся возле Водяного, на западе — возле Пречистовки. 25 сентября руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что командование не допустит окружения этого населенного пункта. Обозреватель пояснил, что в случае критической ситуации бойцы 72 бригады и других подразделений, которые держат здесь оборону, отойдут с боями на новые позиции севернее.

Напоминаем, директор Defense Express Сергей Згурец рассказал детали ситуации в Угледаре и вспомнил о 2,5 года, которые Силы обороны удерживали этот населенный пункт на юге Донецкой области.