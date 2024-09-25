ЗС РФ ідуть в лобові атаки на півдні Вугледара, пробираючись на східні вулиці, — оглядач (відео)

Кремль суттєво наростив потужності керованих авіабомб, якими у вересні 2024-го російська армія закидає Вугледар, пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Україна не має авіації, щоби збивати літаки ЗС РФ, які їх запускають.

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Підрозділи ЗС РФ протягом року атакувала ділянки фронту навколо Вугледара. Крок за кроком росіяни просувались і наближалися до міста зі сходу, від села Новомихайлівка. Через рік вони дісталися до крайніх вулиць. На східних околицях ворог намагається проникнути до вулиці 13 десантників і Водоканалу, закріпитися біля політехнічного ліцею. На півдні — йде через котеджні містечка двох шахт, в лоб штурмує вул. Магістратську. Тим часом дорога на Богоявленку ще відкрита, хоча й перебуває під вогневим контролем РФ. ЗСУ можуть, у разі чого, швидко відійти. Росіяни засипають Вугледар артилерійськими снарядами та КАБами, ударів яких не витримує жодна оборона. Які причини призвели до погіршення ситуації на південному фланзі Курахівського напрямку військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів у ефірі медіа NV.

Бої на Донбасі та Вугледар — коментар Коваленка див. з 7:57

Коваленко пояснив, що логістика ЗСУ все ще працює і є зв'язок між Вугледаром і Богоявленкою (близько 6 км по прямій). Також він уточнив, що на сході, біля села Водяне, ворог ще не окупував шахту ім. М.С. Сургая "Південнодонбаська №3".

"Повного охоплення Вугледара з північної частини не відбулось. Доки працюватиме логістика на Богоявленку, можна говорити про можливості відведення гарнізону у разі критичності ситуації", — заявив оглядач.

У ефірі пролунало пояснення, чому гарнізон ЗСУ тримався рік під атаками на Вугледар, а зараз ситуація раптово погіршилася. Зі слів Коваленка, протягом цього часу росіяни суттєво покращили КАБи. Раніше ці авіабомби летіли на відстань до 10-20 км. Тепер — до 80 км. Летять бомби вагою 200, 500 і навіть 3 000 кг — проти такої потужності втриматися дуже важко, зауважив оглядач. Тим часом в України так і не з'явилось можливостей для збиття літаків, які запускають ці засоби ураження ЗС РФ.

"Артилерія та КАБи працюють нон-стоп, постійно, нескінченно. Відсутність вирішення низки питань, пов'язаних з протидією російській тактичній авіації, принесли ось такий от результат", — підсумував Коваленко.

Бої на Донбасі та Вугледар — деталі

Українське командування у звіті від 25 вересня не повідомляло про загрозу оточення у Вугледарі. Генштаб ЗСУ вказав, що на Курахівському напрямку, до якого належить це місто, відбулося сім штурмів ЗС РФ, що приблизно у п'ятеро менше, ніж під Покровськом (33 атаки).

Бої на Донбасі та Вугледар - відстань між флангами росіян близько 7 км Фото: DeepState

Зазначимо, від 20 чисел вересня аналітики проєкту DeepState повідомляли про просування росіян навколо Вугледара. Зі сходу ворог просунувся біля Водяного, на заході — біля Пречистівки. 25 вересня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що командування не допустить оточення цього населеного пункту. Оглядач пояснив, що у випадку критичної ситуації бійці 72 бригади та інших підрозділів, які тримають тут оборону, відійдуть з боями на нові позиції північніше.

Нагадуємо, директор Defense Express Сергій Згурець розповів деталі ситуації у Вугледарі та згадав про 2,5 року, які Сили оборони втримували цей населений пункт на півдні Донецької області.