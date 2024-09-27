Повлияет на поддержку ВСУ и консенсус: какими будут последствия зимы без света, — WP

Мониторинговая миссия ООН считает, что после новых обстрелов украинской энергетики могут наступить катастрофические последствия. Топ-чиновники опасаются, что у людей не будет ресурсов на помощь ВСУ.

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Украинская экономика пострадает от следующих ударов ВС РФ по энергетике. Вследствие этого у людей уменьшатся материальные ресурсы, которые они выделяют на помощь Силам обороны. Еще одно следствие российских обстрелов — уменьшение единства в обществе. О том, какие вызовы ждут украинцев ближайшей зимой и как это может повлиять на фронт, написало издание The Washington Post.

Журналисты пообщались с анонимным топ-чиновником из украинской власти. Собеседник издания заявил, что удары ВС РФ уничтожают не только энергетику, но и психику украинцев. По его словам, люди становятся все больше "забитыми, подавленным и злыми". Российские обстрелы угрожают тепло- и водоснабжению ближайшей зимой, кроме того, возможно ухудшение экономической ситуации. В связи с этим чиновник предположил, что уменьшится поддержка бойцов ВСУ. Он напомнил, что украинцы собирают деньги на закупку различного снаряжения, и отметил, что с этим возникнут проблемы.

"Многие боевые подразделения в значительной степени поддерживаются гражданскими пожертвованиями для приобретения необходимого оборудования — поддержка, которая, вероятно, упадет, когда у людей закончатся ресурсы", — привели журналисты слова анонимного собеседника.

Еще одна проблема, которая возникнет из-за тяжелой зимы — это влияние на единство общества. По мнению чиновника, единство уменьшится и он не знает, как это восстановить.

"Я больше всего боюсь, что люди переживут такую зиму, и не будет никакого способа найти консенсус среди населения", — сказал топ-чиновник, которого процитировало издание.

В статье описали последствия российских ударов, от которых Украина потеряла 9 ГВт электрогенерации, также упомянули угрозу ударов по АЭС, о которой предупреждал президент Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН. Журналисты подытожили прогноз словами главы мониторинговой миссии ООН Даниэля Белла, который говорил о катастрофических последствиях, если РФ еще раз осуществит массированный обстрел.

"Любые дополнительные атаки, которые приведут к длительным отключениям электроэнергии, могут иметь катастрофические последствия", — сказал Белл.

Отметим, эксперт по энергетике Ольга Кошарная 22 сентября объяснила, какими могут быть цели Кремля зимой. По ее словам, россияне будут бить по высоковольтным подстанциям, расположенным рядом с АЭС. Эти подстанции до сих пор не защищены бетонными укреплениями. Если их повредить, придется отключать атомные реакторы. Тогда может повториться ситуация 26 сентября, когда отключились четыре реактора и возникла угроза разрушения система и ядерной аварии.

Напоминаем, 20 сентября народный депутат "Слуг народа" Елизавета Ясько предупредила украинцев об ухудшении ситуации зимой и о масштабах отключений света. Тем временем в ночь на 26 сентября россияне ударили по трем объектам энергетики: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, какие последствия.