Вплине на підтримку ЗСУ і консенсус: якими будуть наслідки зими без світла, — WP

Моніторингова місія ООН вважає, що після нових обстрілів української енергетики можуть настати катастрофічні наслідки. Топчиновники побоюються, що в людей не буде ресурсів на допомогу ЗСУ.

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Українська економіка постраждає від наступних ударів ЗС РФ по енергетиці. Внаслідок цього у людей зменшаться матеріальні ресурси, які вони виділяють на допомогу Силам оборони. Ще один наслідок російських обстрілів — зменшення єдності в суспільстві. Про те, які виклики чекають українців найближчої зими і як це може вплинути на фронт, написало видання The Washington Post.

Журналісти поспілкувались з анонімним топчиновником з української влади. Співрозмовник видання заявив, що удари ЗС РФ нищать не лише енергетику, а й психіку українців. З його слів, люди стають все більше "забитими, пригніченим та злими". Російські обстріли загрожують тепло- та водопостачанню найближчої зими, крім того, можливе погіршення економічної ситуації. У зв'язку з цим урядовець припустив, що зменшиться підтримка бійців ЗСУ. Він нагадав, що українці збирають гроші на закупівлю різного спорядження, і зауважив, що з цим виникнуть проблеми.

"Багато бойових підрозділів значною мірою підтримуються цивільними пожертвуваннями для придбання необхідного обладнання — підтримка, яка, ймовірно, впаде, коли у людей закінчаться ресурси", — навели журналісти слова анонімного співрозмовника.

Ще одна проблема, яка виникне через важку зиму — це вплив на єдність суспільства. На думку посадовця, єдність зменшиться і він не знає, як це відновити.

"Я найбільше боюся, що люди переживуть таку зиму, і не буде жодного способу знайти консенсус серед населення", — сказав топчиновник, якого процитувало видання.

У статті описали наслідки російських ударів, від яких Україна втратила 9 ГВт електрогенерації, також згадали загрозу ударів по АЕС, про яку попереджав президент Володимир Зеленський на засіданні Генасамблеї ООН. Журналісти підсумували прогноз словами глави моніторингової місії ООН Даніеля Белла, який говорив про катастрофічні наслідки, якщо РФ ще раз здійснить масований обстріл.

"Будь-які додаткові атаки, що призведуть до тривалих відключень електроенергії, можуть мати катастрофічні наслідки", — сказав Белл.

Зазначимо, експертка з енергетика Ольга Кошарна 22 вересня пояснила, якими можуть бути цілі Кремля взимку. З її слів, росіяни будуть бити по високовольтних підстанціях, розташованих поруч з АЕС. Ці підстанції досі не захищені бетонними укріпленнями. Якщо їх пошкодити, доведеться відключати атомні реактори. Тоді може повторитись ситуація 26 вересня, коли відключились чотири реактори і виникла загроза руйнування система та ядерної аварії.

Нагадуємо, 20 вересня народна депутатка "Слуг народу" Єлизавета Ясько попередила українців про погіршення ситуації взимку і про масштаби відключень світла. Тим часом в ніч на 26 вересня росіяни вдарили по трьох об'єктах енергетики: прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, які наслідки.