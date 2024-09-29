Без иранских ракет и "Кинжалов": дроны ударили по России, какие цели уничтожены (фото, видео)

Массированный налет дронов нанес значительный удар по армии агрессора. Атакован крупный арсенал боеприпасов в Волгоградской области, аэродром в Ейске и другие важные объекты. Фокус собрал все, что известно о взрывах в России ночью 29 сентября.

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Ночью 29 сентября Силы обороны Украины провели успешные массированные атаки ударными БПЛА на территории России. В Минобороны РФ отчитались о якобы уничтожении 125 аппаратов, но на самом деле удалось поразить ряд важных военных объектов

Взрывы раздавались возле военных складов и других важных целей в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях. Максимальное число дронов, 67 штук, пролетело над Волгоградской областью.

Пожары в Котлубани: ВС РФ остались без иранских ракет?

В поселке Котлубань Волгоградской области дронами атаковали арсенал боеприпасов Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны РФ. Оккупанты хранили там часть запасов иранских баллистических ракет и пусковых установок к ним.

Очевидцы сообщали о взрывах, пожаре и последующей детонации боеприпасов. Местные предполагали, что загорелся арсенал воинской части 57229-51.

Однако медиа ASTRA после проведения соответствующего анализа данных сообщила, что под видом кадров горящего арсенала в Котлубани подавали видео пожара в Дубае в 2021 году из-за результате взрыва контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али.

Пожары замечали и в поселке Сады Придонья Городищевского района. Населенный пункт расположен в 14 километрах на северо-запад от Котлубани.

Источники Фокуса в спецслужбах позже уточнили, что в Котлубани можно было наблюдать результат удачной совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ. Разведчики сообщили о запуске 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели — более 600 километров.

В Генштабе ВСУ рассказали о поражении арсенала хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов. Накануне атаки удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, но украинские специалисты успешно выполнили боевую задачу.

Силы обороны продолжают взрывать военный потенциал врага.

Удар по аэродрому "Балтимор" — 60 "Кинжалов" могли "взлететь на воздух"

В следствии атаки беспилотниками взрывы прогремели в городе Ейск Краснодарского края рядом с аэродромом ВМФ России "Балтимор". Оттуда захватчики запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Вероятно, на объекте могло быть уничтожено 60 ракет Х-47 "Кинжал".

Стоит отметить, что на аэродроме базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России, а также 190-й учебный смешанный авиационный полк.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не подтверждал взрывы на военном аэродроме. По заявлениям чиновника, в селе Шабельское силы РЭБ подавили беспилотник, который при падении врезался в дерево и взорвался.

"От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль", — описывал он результаты.

Кроме этого, более 20 беспилотников атаковали аэродром Миллерово в Ростовской области. Источники ASTRA в экстренных службах говорят об уничтожении всех БПЛА, но система мониторинга пожаров NASA зафиксировала пожары возле аэродрома.

Прилеты украинских дронов в других регионах России

По сообщениям российских властей, в поселке Белгородской области 12 населенных пунктов подверглись атакам 20 БПЛА. Пять человек получили ранения.

В Воронеже несколько сбитых дронов упали в черте города и в пригородах, один из аппаратов попал в жилой комплекс, в результате взрывов были выбиты стекла в квартирах комплекса "Новое Отрядное", повреждены также автомобили.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении около двух десятков дронов над регионом. Власти Ростовской области сообщали, что над регионом средства ПВО якобы уничтожили 18 дронов: пять в юго-западной части региона и 14 — в Миллеровском районе.

Фокус ранее писал, как украинские военные достают взрывчатку из российских снарядов для ударных беспилотников. Дефицит взрывчатки ощущается довольно давно, а для боевых операций ее нужно много.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее говорил о способности ВПК Украины производить несколько миллионов БПЛА за год. Президент России Владимир Путин дал поручение до конца 2024 года увеличить производство дронов в 10 раз и довести его до полутора миллионов.