Без іранських ракет і "Кинджалів": дрони вдарили по Росії, які цілі знищено (фото, відео)

Масований наліт дронів завдав значного удару по армії агресора. Атаковано великий арсенал боєприпасів у Волгоградській області, аеродром у Єйську та інші важливі об'єкти. Фокус зібрав усе, що відомо про вибухи в Росії вночі 29 вересня.

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Уночі 29 вересня Сили оборони України провели успішні масовані атаки ударними БПЛА на території Росії. У Міноборони РФ відзвітували про нібито знищення 125 апаратів, але насправді вдалося вразити низку важливих військових об'єктів

Вибухи лунали біля військових складів та інших важливих цілей у Краснодарському краї, Бєлгородській, Брянській, Курській, Ростовській, Воронезькій і Волгоградській областях. Максимальна кількість дронів, 67 штук, пролетіла над Волгоградською областю.

Пожежі в Котлубані: ЗС РФ залишилися без іранських ракет?

У селищі Котлубань Волгоградської області дронами атакували арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міноборони РФ. Окупанти зберігали там частину запасів іранських балістичних ракет і пускових установок до них.

Очевидці повідомляли про вибухи, пожежу і подальшу детонацію боєприпасів. Місцеві припускали, що загорівся арсенал військової частини 57229-51.

Однак медіа ASTRA після проведення відповідного аналізу даних повідомила, що під виглядом кадрів палаючого арсеналу в Котлубані подавали відео пожежі в Дубаї 2021 року через вибух контейнера на борту корабля в порту Джебель-Алі.

Пожежі помічали і в селищі Сади Придонья Городищевського району. Населений пункт розташований за 14 кілометрів на північний захід від Котлубані.

Джерела Фокуса у спецслужбах пізніше уточнили, що в Котлубані можна було спостерігати результат вдалої спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР і ЗСУ. Розвідники повідомили про запуск 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

У Генштабі ЗСУ розповіли про ураження арсеналу зберігання та модернізацію ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів. Напередодні атаки до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ та ППО, але українські фахівці успішно виконали бойове завдання.

Удар по аеродрому "Балтимор" — 60 "Кинджалів" могли "злетіти в повітря"

Унаслідок атаки безпілотниками вибухи прогриміли в місті Єйськ Краснодарського краю поруч з аеродромом ВМФ Росії "Балтимор". Звідти загарбники запускають по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Ймовірно, на об'єкті могло бути знищено 60 ракет Х-47 "Кинджал".

Варто зазначити, що на аеродромі базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ Росії, а також 190-й навчальний змішаний авіаційний полк.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв не підтверджував вибухи на військовому аеродромі. За заявами чиновника, у селі Шабельське сили РЕБ придушили безпілотник, який під час падіння врізався в дерево і вибухнув.

"Від вибухової хвилі у будинку, що стояв поблизу, вибило вікна і двері, осколками пошкодило автомобіль", — описував він результати.

Крім цього, понад 20 безпілотників атакували аеродром Міллерово в Ростовській області. Джерела ASTRA в екстрених службах кажуть про знищення всіх БПЛА, але система моніторингу пожеж NASA зафіксувала пожежі біля аеродрому.

Прильоти українських дронів в інших регіонах Росії

За повідомленнями російської влади, у селищі Бєлгородської області 12 населених пунктів зазнали атак 20 БПЛА. П'ятеро людей дістали поранення.

У Воронежі кілька збитих дронів упали в межах міста і в передмістях, один з апаратів влучив у житловий комплекс, унаслідок вибухів було вибито шибки у квартирах комплексу "Нове Відрядне", пошкоджено також автомобілі.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про знищення близько двох десятків дронів над регіоном. Влада Ростовської області повідомляла, що над регіоном засоби ППО нібито знищили 18 дронів: п'ять у південно-західній частині регіону і 14 — у Міллеровському районі.

Фокус раніше писав, як українські військові дістають вибухівку з російських снарядів для ударних безпілотників. Дефіцит вибухівки відчувається досить давно, а для бойових операцій її потрібно багато.

Міністр оборони України Рустем Умеров раніше говорив про здатність ВПК України виробляти кілька мільйонів БПЛА за рік. Президент Росії Володимир Путін дав доручення до кінця 2024 року збільшити виробництво дронів у 10 разів і довести його до півтора мільйона.