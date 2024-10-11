Новая стратегия атак Украины выявила ахиллесову пяту российской армии, — Newsweek

По словам британского аналитика Уильяма Фрира, возле линии фронта складов с боеприпасами намного больше, они расположены плотнее. Удары дальнобойным оружием изменили бы правила игры.

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С конца лета Украина держит под прицелом важнейшие военные объекты на территории РФ, такие как склады боеприпасов. Но западные союзники отказываются предоставлять дальнобойное оружие. Об этом пишет Newsweek.

В июле The Kyiv Independent писало о том, что беспилотники нанесли удар по большому складу боеприпасов в селе Сергеевка Воронежской области РФ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое часто стоит за дальнобойными атаками по территории РФ, заявило, что его оперативники взорвали большой склад боеприпасов в Воронеже. На нем хранилось более 5 000 тонн боеприпасов — артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет "земля-воздух".

В начале сентября Украина также атаковала склад боеприпасов возле села Солдатское Воронежской области. В итоге были уничтожены боеприпасы, поставленные Северной Кореей.

Defense Express также называл склад боеприпасов в Карачеве Брянской области вероятной целью нового дрона "Паляниця" в середине сентября.

У Украины меньше боеприпасов, если сравнивать с РФ, в этом очевидная цель дальнобойных ударов, отмечает Newsweek.

Украине важно проводить такие атаки по военным целям, отметил в комментарии журналистам народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Но, несмотря на положительные сигналы в прошлом месяце относительно того, что ограничения на дальнобойные удары по территории РФ могут снять, они все еще остаются.

"Мы ждем от наших партнеров разрешения на удары по российским военным целям поставленным оружием", — отметил Гончаренко.

Такое разрешение "изменило бы правила игры", считает бывший сотрудник РНБО Андрей Зюзя, занимающий должность главы технологического отдела в лондонской компании Prevail.

Возле линии фронта складов с боеприпасами намного больше и они расположены плотнее, отметил Уильям Фрир, научный сотрудник по национальной безопасности в Совете по геостратегии британского аналитического центра.

"Для Украины нацеливание на более крупные склады боеприпасов, расположенные дальше от линии фронта, предоставляет лучшие возможности для уничтожения большего количества российских снарядов", — сказал Уильям Фрир, научный сотрудник британского аналитического центра Council on Geostrategy.

Напомним, что в "Институте изучения войны" объяснили, как удары по складам и аэродромам РФ могут изменить положение на фронте.