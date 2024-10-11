Нова стратегія атак України виявила ахіллесову п'яту російської армії, — Newsweek

За словами британського аналітика Вільяма Фріра, біля лінії фронту складів із боєприпасами набагато більше, вони розташовані щільніше. Удари далекобійною зброєю змінили б правила гри.

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З кінця літа Україна тримає під прицілом найважливіші військові об'єкти на території РФ, такі як склади боєприпасів. Але західні союзники відмовляються надавати далекобійну зброю. Про це пише Newsweek.

У липні The Kyiv Independent писало про те, що безпілотники завдали удару по великому складу боєприпасів у селі Сергіївка Воронезької області РФ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке часто стоїть за далекобійними атаками по території РФ, заявило, що його оперативники підірвали великий склад боєприпасів у Воронежі. На ньому зберігалося понад 5 000 тонн боєприпасів — артилерійських і танкових снарядів, а також ракет "земля-повітря".

На початку вересня Україна також атакувала склад боєприпасів біля села Солдатське Воронезької області. У підсумку було знищено боєприпаси, поставлені Північною Кореєю.

Defense Express також називав склад боєприпасів у Карачеві Брянської області ймовірною ціллю нового дрона "Паляниця" в середині вересня. В України менше боєприпасів, якщо порівнювати з РФ, у цьому очевидна мета далекобійних ударів, зазначає Newsweek.

Україні важливо проводити такі атаки по військових цілях, зазначив у коментарі журналістам народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Але, попри позитивні сигнали минулого місяця щодо того, що обмеження на далекобійні удари по території РФ можуть зняти, вони все ще залишаються.

"Ми чекаємо від наших партнерів дозволу на удари по російських військових цілях поставленою зброєю", — зазначив Гончаренко.

Такий дозвіл "змінив би правила гри", вважає колишній співробітник РНБО Андрій Зюзя, який обіймає посаду голови технологічного відділу в лондонській компанії Prevail.

Біля лінії фронту складів із боєприпасами набагато більше і вони розташовані щільніше, зазначив Вільям Фрір, науковий співробітник із національної безпеки в Раді з геостратегії британського аналітичного центру.

"Для України націлювання на більші склади боєприпасів, розташовані далі від лінії фронту, надає кращі можливості для знищення більшої кількості російських снарядів", — сказав Вільям Фрір, науковий співробітник британського аналітичного центру Council on Geostrategy.

Нагадаємо, що в "Інституті вивчення війни" пояснили, як удари по складах і аеродромах РФ можуть змінити становище на фронті.