Вынужденный шаг в реалиях войны: основатель KRAKEN отреагировал на рейды ТЦК в Украине

По мнению Константина Немичева, это принудительная мобилизация необходимость, ведь в противном случае, без защиты украинские города и села могут быть уничтожены.

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После начала полномасштабного вторжения на войну отправились мотивированные украинцы, однако за годы войны многие добровольцы погибли или потеряли боевую готовность. Именно поэтому фронту нужны свежие силы. Об этом написал основатель спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев, комментируя рейды работников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Военный добавил, что последние 20 лет никто не занимался патриотическим воспитанием граждан, подобное наблюдалось только в первую половину 2022 года. Поэтому сейчас основная проблема заключается в отсутствии Национальной идеи среди большой массы украинцев. Поэтому те, кто не определился, пока вынуждены думать только о существовании в этой стране или бегстве из нее.

"Немотивированное общество не понимает, что сейчас надо отстоять страну. Именно поэтому, стоит осознать, что рейды ТЦК — вынужденный шаг, продиктованный реалиями войны. Но подходы оставляют много вопросов", — отметил Константин Немичев.

По его словам, в случае неиспользования всего потенциала можно потерять независимость и государственность. Поэтому принудительная мобилизация — это необходимость, "если мы хотим жить в Украине". В противном случае, без защиты наши города и села будут оккупированы, а Украина будет уничтожена.

Напомним, последние несколько дней сотрудники ТЦК проводят по Украине массовые рейды. В частности, в пятницу, 11 октября, после концерта группы "Океан Эльзы" возле Дворца спорта в Киеве на посетителей мероприятия состоялся "рейд" ТЦК и полиции, на который успели отреагировать военные.

Также работники ТЦК вместе с полицейскими они 12 октября пришли на концерт популярного стендап-комика Антона Тимошенко в Черкасской областной филармонии. Также военные наведались во львовский ресторан "Соната".