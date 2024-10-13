ВВимушений крок в реаліях війни: засновник KRAKEN відреагував на рейди ТЦК в Україні

На думку Костянтина Немічева, це примусова мобілізація необхідність, адже в інакшому випадку, без захисту українські міста і села можуть бути знищені.

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Після початку повномасштабного вторгнення на війну відправились мотивовані українці, однак за роки війни багато добровольців загинули або втратили бойову готовність. Саме тому фронту потрібні свіжі сили. Про це написав засновник спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев, коментуючи рейди працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Військовий додав, що останні 20 років ніхто не займався патріотичним вихованням громадян, подібне спостерігалось лише в першу половину 2022 року. Тому наразі основна проблема полягає у відсутності Національної ідеї серед великої маси українців. Тому ті, хто не визначився, наразі вимушені думати лише про існування в цій країні або втечі з неї.

"Невмотивоване суспільство не розуміє, що зараз треба відстояти країну. Саме тому, варто усвідомити, що рейди ТЦК — вимушений крок, продиктований реаліями війни. Але підходи залишають багато питань", — зазначив Костянтин Немічев.

За його словами, в разі невикористання всього потенціалу можна втратити незалежність і державність. Тому примусова мобілізація — це необхідність, "якщо ми хочемо жити в Україні". В інакшому випадку, без захисту наші міста та села будуть окуповані, а Україна буде знищена.

Нагадаємо, останні декілька днів співробітники ТЦК проводять по Україні масові рейди. Зокрема, у п’ятницю, 11 жовтня, після концерту гурту "Океан Ельзи" біля Палацу спорту в Києві на відвідувачів заходу відбувся "рейд" ТЦК і поліції, на який встигли відреагувати військові.

Також працівники ТЦК разом з поліцейськими вони 12 жовтня прийшли на концерт популярного стендап-коміка Антона Тимошенка в Черкаській обласній філармонії. Також військові навідались до львівського ресторану "Соната".