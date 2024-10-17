ВС РФ запустили 56 "шахедов" и неизвестных БПЛА: взрывы раздавались в 9 областях, подробности

В результате ночного удара РФ по украинцам пострадала энергетическая инфраструктура в Николаевской области. Кроме того, зафиксировано три попадания неподалеку от линии фронта в Сумской области.

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Украина отразила воздушную атаку ВС РФ, которая длилась почти 10 часов — с вечера 16 октября до утра 17 октября. Враг запустил по украинцам 56 беспилотников, среди них были дроны-камикадзе "Шахед" и дроны неизвестного типа. Средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 22 российских БПЛА. О деталях обстрела командование Воздушных сил сообщило на странице Facebook.

Командование написало, что беспилотники ВС РФ атаковали Украину с северо-востока (стартовали в Орле и Курске) и с юга (в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае РФ). В заметке указано о неизвестном типе БПЛА, который применил враг, но не объяснили, какое именно количество таких устройств зафиксировали. Кроме того, по украинцам запустили авиационную ракету Х-59, которая летела из Курской области: о ее сбивании данных нет.

Средства ПВО (авиация, зенитки, мобильные огневые группы, устройства РЭБ) дали возможность обезвредить суммарно 51 БПЛА:

22 ед. — сбили над девятью областями;

27 ед. — локально потеряны вследствие воздействия средств РЭБ;

2 ед. — залетели на территорию Беларуси.

Воздушные силы подтвердили пять попаданий. В заметке командования указано, что враг попал по объектам критической инфраструктуры в областях рядом с линией соприкосновения, но где именно это произошло, не написали.

Перечень областей, в которых работала ППО:

Сумская; Киевская; Полтавская; Черниговская; Житомирская; Николаевская; Черкасская; Одесская; Тернопольская.

Обстрел 17 октября — Воздушные силы об обстреле ВС РФ Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Обстрел 17 октября — детали

Воздушная тревога в ночь на 17 октября дольше всего длилась в Полтавской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях — от 3 до 9 часов, свидетельствуют предупреждения в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Военные администрации утром доложили о количестве сбитых дронов и о повреждениях в результате обстрела ВС РФ.

Киевская ОГА и ее глава Руслан Кравченко на странице Facebook написали о воздушной тревоге, которая суммарно длилась около девяти часов (с перерывами). Чиновник сообщил о сбивании российских беспилотников, в результате которого загорелась трава на фермерском поле. Других данных о последствиях ночного обстрела чиновник не публиковал. Между тем некоторые детали привели в Киевской городской военной администрации и Киевский городской голова Виталий Кличко. Согласно данным столичной власти в Деснянском районе есть незначительные разрушения: повреждены окна детского сада и выбиты окна в доме, рядом с которым упали обломки.

Обстрел 17 октября — Киевская ОВА о последствиях атаки РФ Фото: Скриншот

Николаевская ОВА и глава Виталий Ким написали о боевой работе Сил обороны для отражения воздушной атаки ВС РФ. Деталей нет: их обещают обнародовать позже. Зато указано, что россияне повредили энергетическую инфраструктуру и у жителей региона исчезло электроснабжение. Военная администрация заверила, что раненых нет.

Обстрел 17 октября — Николаевская ОГА о последствиях атаки РФ Фото: Скриншот

Черкасская ОГА и глава Игорь Табурец сообщили о сбитии двух российских БПЛА над регионом. Других деталей не озвучили.

Сумская ОГА подтвердила удары российских ударных дронов типа "Герань-2" (российская модернизация дрона-камикадзе "шахед"). Согласно данным администрации, произошло три попадания, от которых загорелись автомобили и административное здание. Информации о раненых и погибших нет.

Обстрел 17 октября — Черкасская ОВА о последствиях атаки РФ Фото: Скриншот Обстрел 17 октября — Сумская ОВА о последствиях атаки РФ Фото: Скриншот

Полтавская, Тернопольская, Черниговская, Житомирская, Одесская военные администрации информировали граждан о начале и завершении тревог, а о работе ПВО сообщений нет.

Отметим, Фокус писал о ходе ночной атаки российских дронов, которая состоялась 16–17 сентября. Первые сигналы тревоги прозвучали в Сумской и Черниговской областях, а около 2 часов ночи прозвучали взрывы в Киеве, сообщил корреспондент издания.

Напоминаем, вечером 16 октября лидер группы "Океан Эльзы" изменил план концерта из-за сигнала воздушной тревоги в Киеве. Между тем аналитики Института изучения войны сообщили, что в РФ совершенствуют иранские дроны-камикадзе "шахед".