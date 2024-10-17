ЗС РФ запустили 56 "шахедів" та невідомих БпЛА: вибухи лунали в 9 областях, подробиці

Внаслідок нічного удару РФ по українцях постраждала енергетична інфраструктура у Миколаївській області. Крім того, зафіксовано три влучання неподалік від лінії фронту в Сумській області.

Related video

Україна відбила повітряну атаку ЗС РФ, яка тривала майже 10 годин — з вечора 16 жовтня до ранку 17 жовтня. Ворог запустив по українцях 56 безпілотників, серед них були дрони-камікадзе "Шахед" та дрони невідомого типу. Засоби протиповітряної оборони (ППО) знешкодили 22 російських БпЛА. Про деталі обстрілу командування Повітряних сил повідомило на сторінці Facebook.

Командування написало, що безпілотники ЗС РФ атакували Україну з північного сходу (стартували в Орлі та Курську) та з півдня (в Приморсько-Ахтарську у Краснодарському краї РФ). У дописі вказано про невідомий тип БпЛА, який застосував ворог, але не пояснили, яку саме кількість таких пристроїв зафіксували. Крім того, по українцях запустили авіаційну ракету Х-59, яка летіла з Курської області: про її збиття даних немає.

Засоби ППО (авіація, зенітки, мобільні вогневі групи, пристрої РЕБ) дали можливість знешкодити сумарно 51 БпЛА:

22 од. — збили над дев'ятьма областями;

27 од. — локаційно втрачені внаслідок впливу засобів РЕБ;

2 од. — залетіли на територію Білорусі.

Повітряні сили підтвердили п'ять влучань. У дописі командування вказано, що ворог поцілив по об'єктах критичної інфраструктури в областях поруч з лінією зіткнення, але де саме це відбулось, не написали.

Перелік областей, у яких працювала ППО:

Сумська; Київська; Полтавська; Чернігівська; Житомирська; Миколаївська; Черкаська; Одеська; Тернопільська.

Обстріл 17 жовтня — Повітряні сили про обстріл ЗС РФ Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Обстріл 17 жовтня — деталі

Повітряна тривога в ніч на 17 жовтня найдовше тривала у Полтавській, Черкаській, Житомирській та Київській областях — від 3 до 9 годин, свідчать попередження у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Військові адміністрації зранку доповіли про кількість збитих дронів та про пошкодження внаслідок обстрілу ЗС РФ.

Київська ОВА та її голова Руслан Кравченко на сторінці Facebook написали про повітряну тривогу, яка сумарно тривала майже дев'ять годин (з перервами). Посадовець повідомив про збиття російських безпілотників, внаслідок чого загорілась трава на фермерському полі. Інших даних про наслідки нічного обстрілу чиновник не публікував. Тим часом деякі деталі навели у Київській міській військовій адміністрації та Київський міський голова Віталій Кличко. Згідно з даними столичної влади у Деснянському районі є незначні руйнування: пошкоджено вікна дитячого садка та вибиті вікна в будинку, поруч з яким упали уламки.

Обстріл 17 жовтня — Київська ОВА про наслідки атаки РФ Фото: Скриншот

Миколаївська ОВА та голова Віталій Кім написали про бойову роботу Сил оборони для відбиття повітряної атаки ЗС РФ. Деталей немає: їх обіцяють оприлюднити пізніше. Натомість вказано, що росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру і у жителів регіону зникло електропостачання. Військова адміністрація запевнила, що поранених немає.

Обстріл 17 жовтня — Миколаївська ОВА про наслідки атаки РФ Фото: Скриншот

Черкаська ОВА та голова Ігор Табурець повідомили про збиття двох російських БпЛА над регіоном. Інших деталей не озвучили.

Сумська ОВА підтвердила удари російських ударних дронів типу "Герань-2" (російська модернізація дрону-камікадзе "шахед"). Згідно з даними адміністрації, сталось три влучання, від яких загорілись автомобілі та адміністративна будівля. Інформації про поранених та загиблих немає.

Обстріл 17 жовтня — Черкаська ОВА про наслідки атаки РФ Фото: Скриншот Обстріл 17 жовтня — Сумська ОВА про наслідки атаки РФ Фото: Скриншот

Полтавська, Тернопільська, Чернігівська, Житомирська, Одеська військові адміністрації інформували громадян про початок та завершення тривог, а про роботу ППО повідомлень немає.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг нічної атаки російських дронів, яка відбулась 16–17 вересня. Перші сигнали тривоги пролунали у Сумській та Чернігівській областях, а приблизно о 2 годині ночі пролунали вибухи у Києві, повідомив кореспондент видання.

Нагадуємо, увечері 16 жовтня лідер групи "Океан Ельзи" змінив план концерту через сигнал повітряної тривоги у Києві. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що у РФ вдосконалюють іранські дрони-камікадзе "шахед".