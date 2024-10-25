Только 30% делают сами: Bloomberg рассказало о происхождении снарядов РФ для войны в Украине

Подавляющее большинство артиллерийских снарядов, которыми россияне стреляют на линии фронта, произведены в КНДР, свидетельствуют данные разведчиков. Между тем заводы РФ способны удовлетворить лишь треть потребностей фронта.

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РФ получает от Северной Кореи артиллерийские снаряды, которые уже сегодня применяются на линии фронта в Украине. В течение года КНДР отправила в РФ 8 млн снарядов, а также баллистику и противотанковое оружие. О различных видах помощи, которые предоставляет лидер КНДР Ким Чен Ын президенту РФ Владимиру Путину, рассказало издание Bloomberg.

Издание написало, что получило секретные документы от разведки Южной Кореи. Согласно данным разведчиков, Пхеньян с августа 2023 года отправил Москве 8 млн снарядов калибра 122 мм и 152 мм. При этом отмечается, что это число значительно больше прогнозов о возможностях КНДР, о которых рассказывали в Европе. Кроме того, на поле боя в Украине нашли доказательства поставок других видов оружия: 100 шт. баллистических ракет Хвасон-11 (Hwasong-11), дальнобойные самоходные противотанковые установки Булсае-4 (Bulsae-4). Кроме того, по состоянию на октябрь 2024 года 60% артиллерийских снарядов, которые запускают россияне по позициям ВСУ, произведены северокорейцами, написало издание.

"Только 30% снарядов, выпущенных силами Кремля в последнее время, были российского производства. Из оставшихся 60% прибыли из Северной Кореи, а 10% были иранскими", — привели журналисты данные из секретных документов.

Также в статье Bloomber рассказывается, что Ким Чен Ын отправил уже вторую партию военных в РФ. Первая группа, 1,5 тыс. элитных спецназовцев, 8-13 октября прибыла во Владивосток. Среди них — несколько высокопоставленных офицеров, связанными со спецподразделением КНДР "Штормовой корпус". Общая же партия поставки живой силы — 10 тыс. чел., свидетельствуют данные разведки, опубликованные журналистами.

КНДР и РФ — детали

Отметим, в начале октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что КНДР передала несколько тысяч военных, которые будут воевать на стороне РФ против Украины. Впоследствии в соцсетях появилась серия видео, на которых действительно видно граждан Северной Кореи, переодевшихся в форму ВС РФ и проходящих обучение.

Тем временем The Telegraph пишет об особом подразделении, которое вскоре присоединится к войне. Согласно данным из открытых источников, речь идет об элитных отрядах, которые прошли специальную подготовку и имеют специальное оружие. В отчете Пентагона указано, что Пхеньян якобы имеет 200 тыс. таких бойцов, среди них — разведчики, пехота, десантники, снайперы.

Напоминаем, 25 октября ГУР Минобороны опубликовало фрагмент перехватов разговоров военных ВС РФ, которые обсуждают появление бойцов из КНДР. Накануне, 24 октября, аналитики издания Defense Express рассказали, сколько заводов по выпуску снарядов у Северной Кореи, и какова их производительность.