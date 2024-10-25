Лише 30% виготовляють самі: Bloomberg розповіло про походження снарядів РФ для війни в Україні

Переважна більшість артилерійських снарядів, якими росіяни стріляють на лінії фронту, виготовлені у КНДР, свідчать дані розвідників. Тим часом заводи РФ здатні задовольнити лише третину від потреб фронту.

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РФ отримує від Північної Кореї артилерійські снаряди, які вже сьогодні застосовуються на лінії фронту в Україні. Упродовж року КНДР відправила до РФ 8 млн снарядів, а також балістику та протитанкову зброю. Про різні види допомоги, які надає лідер КНДР Кім Чен Ин президенту РФ Володимиру Путіну, розповіло видання Bloomberg.

Видання написало, що отримало секретні документи від розвідки Південної Кореї. Згідно з даними розвідників, Пхеньян від серпня 2023 року відправив Москві 8 млн снарядів калібру 122 мм та 152 мм. Водночас зауважується, що ця кількість значно більша від прогнозів щодо спроможності КНДР, про які розповідали у Європі. Крім того, на полі бою в Україні відшукали докази постачання інших видів зброї: 100 шт. балістичних ракет Хвасон-11 (Hwasong-11), далекобійні самохідні протитанкові установки Булсае-4 (Bulsae-4). Крім того, станом на жовтень 2024 року 60% артилерійських снарядів, які запускають росіяни по позиціях ЗСУ, виготовлені північнокорейцями, написало видання.

"Лише 30% снарядів, випущених силами Кремля останнім часом, були російського виробництва. З решти 60% прибули з Північної Кореї, а 10% були іранськими", — навели журналісти дані з секретних документів.

Також у статті Bloomber розповідається, що Кім Чен Ин відправив вже другу партію військових у РФ. Перша група, 1,5 тис. елітних спецпризначенців, 8-13 жовтня прибула до Владивостока. Серед них — кілька високопоставлених офіцерів, пов'язаними зі спецпідрозділом КНДР "Штормовий корпус". Загальна ж партія постачання живої сили — 10 тис. ос., свідчать дані розвідки, опубліковані журналістами.

КНДР та РФ — деталі

Зазначимо, на початку жовтня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що КНДР передала кілька тисяч військових, які будуть воювати на боці РФ проти України. Згодом у соцмережах з'явилася серія відео, на яких дійсно видно громадян Північної Кореї, які переодяглись у форму ЗС РФ і проходять вишкіл.

Тим часом The Telegraph пише про особливий підрозділ, який незабаром долучиться до війни. Згідно з даними із відкритих джерел, ідеться про елітні загони, які пройшли спеціальну підготовку та мають спеціальну зброю. У звіті Пентагону зазначено, що Пхеньян начебто має 200 тис. таких бійців, серед них — розвідники, піхота, десантники, снайпери.

Нагадуємо, 25 жовтня ГУР Міноборони опублікувало фрагмент перехоплень розмов військових ЗС РФ, які обговорюють появу бійців з КНДР. Напередодні, 24 жовтня, аналітики видання Defense Express розповіли, скільки є заводів із випуску снарядів у Північної Кореї, та яка їхня продуктивність.