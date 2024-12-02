"На Тину Кароль мужчины не пойдут": военком о вручении повесток после концертов (видео)

Военкомы могут прийти на концерт для вручения повесток и завтра, и через два месяца, пояснил начальник Черкасского военкомата. Перед этим выбирают мероприятие: не выступление Тины Кароль, а событие, которое интересует именно мужчин.

Работники территориальных центров комплектования (ТЦК) вполне законно посещают различные развлекательные мероприятия, поскольку выполняют свои должностные обязанности и действуют в соответствии с решением правительства об усилении мобилизации. Такие визиты будут проходить и в дальнейшем, если в ВСУ будет возникать потребность в пополнении. О том, изучают ли афиши перед посещением концертов, начальник Черкасского городского ТЦК Олег Тимошенко рассказал во время интервью телеканалу "18000".

Мобилизация в Украине — начальник Черкасского МТЦК о визитах на концерты см. с 5:53

Тимошенко заявил, что ТЦК, посещая концерты и вручая повестки поклонникам украинских исполнителей, выполняют свои должностные обязанности и требования постановления №560 Кабмина. Перед тем, как посетить концертный зал, или в другое публичное место, сначала изучают афиши и выясняют, будут ли на каком-то мероприятии люди, в которых заинтересованы ВСУ. Подобные визиты делаются не постоянно или регулярно, а тогда, когда возникает потребность в мобилизованных: это может произойти "и завтра, и через два месяца". Журналистка уточнила, действительно ли военкомы изучают расписания концертов, поскольку на условную "Тину Кароль мужчины не пойдут".

"Конечно. Конечно", — ответил Тимошенко.

Начальник городского военкомата разъяснил инцидент, который произошел после концерта стендапера Антона Тимошенко, когда мужчин останавливали и вручали повестки. По его словам, "активизация мобилизационных процессов" случайно совпала с событиями в Киеве, где аналогичная ситуация произошла после концерта группы "Океан Эльзы".

"Ссылаясь вновь на постановление 560, а оно предусматривает, что меры оповещения проводятся в том числе во время массовых мероприятий в общественных местах. У нас было плановое мероприятие, мы периодически проводим такие мероприятия. Есть прописанные обязанности, что мы должны делать периодически плановые мероприятия, поэтому проводятся, и они и в дальнейшем будут проводиться, но это не постоянная практика, что на каждом концерте будет стоять ТЦК или полиция, нет", — подытожил черкасский военком.

Мобилизация в Украине — детали работы ТЦК

Отметим, в октябре состоялась серия визитов военкома в публичные места, во время которых они останавливали мужчин и проводили мероприятия оповещения по мобилизации: вручали повестки, забирали в ТЦК. 12 октября произошел инцидент в Черкассах, когда работники терцентра комплектования пришли в филармонию, где как раз закончилось выступление стендапера Антона Тимошенко. На видео с места событий видим мужчин в военной форме, которые подходят к гражданским и просят показать документы.

11 октября аналогичная ситуация произошла после концерта "Океана Эльзы" в Киеве. Кроме того, тогда же состоялась серия визитов военкомов в других городах: например, во Львове проверяли военно-учетные документы в сети спортзалах сети Sportlife и в ночном баре EROS Show Bar. Представители терцентров комплектования при этом отметили, что проводят "справедливые меры".

Напоминаем, 1 декабря представитель рекрутингового центра 125-й бригады Теробороны Андрей Дуткевич объяснил, почему есть такое явление как "бусификация" при контактах с ТЦК.