"На Тіну Кароль чоловіки не підуть": військком про вручення повісток після концертів (відео)

Військкоми можуть прийти на концерт для вручення повісток і завтра, і через два місяці, пояснив начальник Черкаського військкомату. Перед цим обирають захід: не виступ Тіни Кароль, а подію, яка цікавить саме чоловіків.

Працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) цілком законно відвідують різні розважальні заходи, оскільки виконують свої посадові обов'язки та діють відповідно до рішення уряду про посилення мобілізації. Такі візити відбуватимуться й надалі, якщо в ЗСУ виникатиме потреба у поповненні. Про те, чи вивчають афіші перед відвідинами концертів, начальник Черкаського міського ТЦК Олег Тимошенко розповів під час інтерв'ю телеканалу "1800".

Мобілізація в Україні - начальник Черкаського МТЦК про візити на концерти див. з 5:53

Тимошенко заявив, що ТЦК, відвідуючи концерти і вручаючи повістки шанувальникам українських виконавців, виконують свої посадові обов'язки та вимоги постанови №560 Кабміну. Перед тим, як завітати під концертний зал чи в інше публічне місце, спершу вивчають афіші і з'ясовують, чи будуть на якомусь заході люди, в яких зацікавлені ЗСУ. Подібні візити робляться не постійно чи регулярно, а тоді, коли виникає потреба у мобілізованих: це може статись "і завтра, і через два місяці". Журналістка уточнила, чи дійсно військкоми вивчають розклади концертів, оскільки на умовну "Тіну Кароль чоловіки не підуть".

"Звичайно. Звісно", — відповів Тимошенко.

Начальник міського військкомату роз'яснив інцидент, який стався після концерту стендапера Антона Тимошенка, коли чоловіків зупиняли та вручали повістки. З його слів, "активізація мобілізаційних процесів" випадково збіглася з подіями в Києві, де аналогічна ситуація сталась після концерту гурту "Океан Ельзи".

"Посилаючись знов на постанову 560, а вона передбачає, що заходи оповіщення проводяться, зокрема, під час масових заходів в громадських місцях. У нас був плановий захід, ми періодично проводимо такі заходи. Є прописані обов'язки, що ми маємо робити періодично планові заходи, тому проводяться, і вони і надалі будуть проводитись, але це не постійна практика, що на кожному концерті буде стояти ТЦК чи поліція, ні", — підсумував черкаський військком.

Мобілізація в Україні — деталі роботи ТЦК

Зазначимо, у жовтні відбулася серія візитів військкомів в публічні місця, під час яких вони зупиняли чоловіків та проводили заходи оповіщення щодо мобілізації: вручали повістки, забирали в ТЦК. 12 жовтня відбувся інцидент в Черкасах, коли працівники терцентру комплектування прийшли у філармонію, де саме закінчився виступ стендапера Антона Тимошенка. На відео з місця подій бачимо чоловіків у військовій формі, які підходять до цивільних громадян і просять показати документи.

11 жовтня аналогічна ситуація сталася після концерту "Океану Ельзи" у Києві. Крім того, тоді ж відбулась серія візитів військкомів в інших містах: наприклад, у Львові перевіряли військово-облікові документи у спортзалах мережі Sportlife та у нічному барі EROS Show Bar. Представники терцентрів комплектування водночас наголосили, що відбуваються "справедливі заходи".

Нагадуємо, 1 грудня представник рекрутингового центру 125-ї бригади Тероборони Андрій Дуткевич пояснив, чому є таке явище як "бусифікація" під час контактів із ТЦК.