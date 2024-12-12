СМИ сообщили, что украинские F-16 действуют с авиабаз НАТО: что известно

Подтверждений этим сообщениям нет. В НАТО неоднократно заявляли, что, несмотря на поддержку Украины, намерений вовлекаться в войну с Россией у них нет.

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F-16 Воздушных сил Украины часто совершают боевые вылазки с авиабаз НАТО в Польше. Такие утверждения появились в российском информпространстве, перепечатаны украинскими СМИ, но независимых подтверждений нет. Об этом пишет Kyiv Post.

Утверждалось, что расположенная к востоку от Варшавы авиабаза Минск-Мазовецки используется по меньшей мере для 16 украинских истребителей F-16, из которых семь — в украинской расцветке и в боевом статусе.

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Сообщается, что подкрепление в виде еще шести F-16AM, переданных Украине Нидерландами и Данией прибыло на базу недавно, но на эти самолеты пока еще не нанесли соответствующей расцветки.

Основные пророссийские военные каналы заявили, что ВВС Украины использовали авиабазу НАТО в качестве убежища от возможных российских контратак.

В общей сложности 18 истребителей F-16AM/BM, переданных Украине голландскими ВВС, базируются на румынской авиабазе Фетешть и используются для обучения пилотов и наземного персонала украинских ВВС, говорилось в публикациях российских информационных ресурсов.

По официальным данным Украины, истребитель F-16 дебютировал в боевых действиях в Украине в середине августа 2024 года после первоначального развертывания шести самолетов. Еще одна партия, вероятно, из шести самолетов, была получена в середине декабря. Местоположение или базы, используемые самолетами, и их точное количество являются военной тайной.

Основная задача F-16 в войне — это противовоздушная оборона, защита от крылатых ракет и "Шахедов", которые запускают по украинским жилым домам и предприятиям, говорилось в декабрьских заявлениях ВВС Украины.

На днях Олег Катков, главный редактор Defense Express, сказал, что вероятной будущей миссией украинского флота F-16 будут удары по территории России с использованием высокотехнологичных планирующих бомб большой дальности.

В конце 2023 года в новостях сообщалось, что после начала эксплуатации украинских F-16 основное техническое обслуживание будет проводиться на главной польской базе хранения самолетов, на военном авиационном складе № 2 в городе Быдгощ.

В РФ заявили, что украинский парк F-16 базируется за пределами Украины, уже на следующий день после того, как Государственный департамент США одобрил пакет технического обслуживания F-16 на 266 млн долларов.

Администрация Байдена дала зеленый свет на финансирование модернизации украинских самолетов F-16 с помощью программного обеспечения 1990-х годов, системы планирования совместных миссий (JMPS), а также зашифрованных устройств передачи данных, называемых ключевыми загрузчиками AN/PYQ-10, запасных частей, ремонта, технического обслуживания, обучения и логистической поддержки. Пакет военной поддержки также предусматривает планы по усовершенствованию двигателей.

Фото: US Air Force | ПО JMPS в действии

JMPS используется в течение двух десятилетий ВВС США, ВМС США, Корпусом морской пехоты США и большинством других иностранных вооруженных сил, летающих на американских военных самолетах. Система предоставляет информацию, автоматизированные инструменты и средства принятия решений, необходимые для быстрого и точного планирования миссий.

Основные компании, которые проводят модернизацию: Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уэрт, Техас, США) и Pratt and Whitney (Ист-Хартфорд, Коннектикут, США), говорится в заявлении USDCA.

Lockheed Martin — компания-производитель F-16, а Pratt and Whitney производит двигатели для украинской версии самолета. Sabena специализируется на выполнении технического обслуживания на месте со своим персоналом, а также на обучении обслуживающего персонала.

Напомним, что Конгресс США не поддержал ленд-лиз для Украины на 2025 год.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, завод в Таганроге атаковала ракета-дрон "Паляница", оставившая разрушения как после ATACMS.