ЗМІ повідомили, що українські F-16 діють з авіабаз НАТО: що відомо

Підтвердження цих повідомлень немає. У НАТО неодноразово заявляли, що, попри підтримку України, намірів втягуватися у війну з Росією вони не мають.

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F-16 Повітряних сил України часто здійснюють бойові вилазки з авіабаз НАТО в Польщі. Такі твердження з'явилися в російському інформпросторі та були передруковані українськими ЗМІ, але незалежних підтверджень немає. Про це пише Kyiv Post.

Стверджувалося, що розташована на схід від Варшави авіабаза Мінськ-Мазовецькі використовується щонайменше для 16 українських винищувачів F-16, з яких сім — в українському забарвленні та бойовому статусі.

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Повідомляється, що підкріплення у вигляді ще шести F-16AM, переданих Україні Нідерландами та Данією, прибуло на базу нещодавно, але на ці літаки поки що не нанесли відповідного забарвлення.

Основні проросійські військові канали заявили, що ВПС України використовували авіабазу НАТО як притулок від можливих російських контратак.

Загалом 18 винищувачів F-16AM/BM, переданих Україні голландськими ВПС, базуються на румунській авіабазі Фетешть і використовуються для навчання пілотів і наземного персоналу українських ВПС, йшлося в публікаціях російських інформаційних ресурсів.

За офіційними даними України, винищувач F-16 дебютував у бойових діях в Україні в середині серпня 2024 року після початкового розгортання шести літаків. Ще одну партію, ймовірно, з шести літаків, було отримано в середині грудня. Місцеперебування або бази, що використовуються літаками, та їхня точна кількість є військовою таємницею.

Основне завдання F-16 у війні — це протиповітряна оборона, захист від крилатих ракет і "Шахедів", які запускають по українських житлових будинках і підприємствах, йшлося в грудневих заявах ВПС України.

Днями Олег Катков, головний редактор Defense Express, сказав, що ймовірною майбутньою місією українського флоту F-16 будуть удари по території Росії з використанням високотехнологічних корегованих бомб великої дальності.

Наприкінці 2023 року в новинах повідомлялося, що після початку експлуатації українських F-16 основне технічне обслуговування проводитиметься на головній польській базі зберігання літаків, на військовому авіаційному складі № 2 у місті Бидгощ.

У РФ заявили, що український парк F-16 базується за межами України, вже наступного дня після того, як Державний департамент США схвалив пакет технічного обслуговування F-16 на 266 млн доларів.

Адміністрація Байдена дала зелене світло на фінансування модернізації українських літаків F-16 за допомогою програмного забезпечення 1990-х років, системи планування спільних місій (JMPS), а також зашифрованих пристроїв передавання даних, які називаються ключовими завантажувачами AN/PYQ-10, запасних частин, ремонту, технічного обслуговування, навчання та логістичної підтримки. Пакет військової підтримки також передбачає плани з удосконалення двигунів.

Фото: US Air Force | ПЗ JMPS у дії

JMPS використовуються протягом двох десятиліть ВПС США, ВМС США, Корпусом морської піхоти США і більшістю інших іноземних збройних сил, що літають на американських військових літаках. Система надає інформацію, автоматизовані інструменти та засоби ухвалення рішень, необхідні для швидкого й точного планування місій.

Основні компанії, які проводять модернізацію: Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Верт, Техас, США) і Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США), йдеться в заяві USDCA.

Lockheed Martin — компанія-виробник F-16, а Pratt and Whitney виробляє двигуни для української версії літака. Sabena спеціалізується на виконанні технічного обслуговування на місці зі своїм персоналом, а також на навчанні персоналу.

Нагадаємо, що Конгрес США не підтримав лендліз для України на 2025 рік.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, завод у Таганрозі атакувала ракета-дрон "Паляниця", яка залишила руйнування як після ATACMS.