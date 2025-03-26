Коридор для "Лютого": винищувачі F-16 долучаються до атак на військові об'єкти РФ (відео)

Українські дрони несуть "пакуночки" на територію РФ, а їх тим часом прикривають винищувачі F-16 та інші літаки, розповіли пілоти. Вони запевнили, що уміють завдавати винятково точні удари, наче "скальпелем".

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Винищувачі F-16 Повітряних сил України беруть участь у проведенні спецоперацій, в яких українські дрони б'ють по цілях вглибині російської території. Кожен удар — це комплекс заходів, у яких певну роль відіграють західні літаки. Серед іншого, вони знищують засоби протиповітряної оборони противника, виявляють коридор, в якому можуть пройти, наприклад, безпілотники "Лютий". Про це пілоти F-16 розповіли в інтерв'ю на YouTube-каналі повітряного командування, яке проаналізували на порталі Defense Express.

Винищувач F-16 - пілот про участь у атаках дронів на РФ див. з 5:37

На порталі звернули увагу на фрагмент інтерв'ю, в якому ідеться про українські далекобійні удари. При цьому наголошується, що при здійсненні таких ударів ідеться не лише про націлювання й запуск, а про цілий комплекс різних заходів. Зі слів пілота з інтерв'ю, під час атаки у небо підіймається ціла зграя винищувачів та бомбардувальників, і серед них — F-16. Літаки виконують різні функції, важливі для успішного польоту дронів. Одна з функцій — придушення засобів ППО, щоб створити "коридор" для українських БПЛА, розповів військовий.

"Десь стоять F16, "Міражі", які або прикривають весь цей пакуночок, який відправляється нашим недругам, або також завдають удари. Наразі ми можемо завдавати удари тільки в тактичну глибину, проте ефективність цих ударів дуже висока. Можна сказати, як скальпелем: дуже-дуже якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь в віконце", — пояснив пілот свою роль.

Під час проведення операції з пуску дронів, є літаки, які завдають тактичних ударів та відганяють ворога, інші — нищать ППО, або ведуть радіолокаційну розвідку, додали на Defense Express. На відео з роботою F-16 також є безпілотники, за обрисами схожі на дрони "Лютий". Кадри Повітряних сил дають можливість оцінити фізичні розміри пристрою, який завдає ударів в далеких тилах ЗС РФ.

Винищувач F-16 прикриває пуски дрона "Лютий" ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Винищувач F-16 — деталі

Зазначимо, 26 березня Повітряні сили опублікували інтерв'ю пілотів винищувачів F-16, які розповіли про роботу на західних літаках. Наприклад, їм довелось брати участь у повітряних боях з максимальним зближенням з противником. Крім того, винищувачі мають низку інших функцію — ведуть радіолокаційну розвідку та виявляють ворожі цілі. Пілоти перебувають на бойовому чергуванні сім днів на тиждень 24 на добу, чути на відео. F-16 також завдають удари по позиціях ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях і навіть на території РФ, розповіли пілоти.

Нагадуємо, в лютому британське видання The i Paper пояснило, чому росіянам слід боятись застосування українського винищувача F-16AM.