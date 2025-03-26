Коридор для "Лютого": истребители F-16 присоединяются к атакам на военные объекты РФ (видео)

Украинские дроны несут "пакетики" на территорию РФ, а их тем временем прикрывают истребители F-16 и другие самолеты, рассказали пилоты. Они заверили, что умеют наносить исключительно точные удары, как "скальпелем".

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Истребители F-16 Воздушных сил Украины участвуют в проведении спецопераций, в которых украинские дроны бьют по целям в глубине российской территории. Каждый удар — это комплекс мероприятий, в которых определенную роль играют западные самолеты. Среди прочего, они уничтожают средства противовоздушной обороны противника, выявляют коридор, в котором могут пройти, например, беспилотники "Лютый". Об этом пилоты F-16 рассказали в интервью на YouTube-канале воздушного командования, которое проанализировали на портале Defense Express.

Истребитель F-16 — пилот об участии в атаках дронов на РФ см. с 5:37

На портале обратили внимание на фрагмент интервью, в котором говорится об украинских дальнобойных ударах. При этом отмечается, что при осуществлении таких ударов речь идет не только о нацеливании и запуске, а о целом комплексе различных мероприятий. По словам пилота из интервью, во время атаки в небо поднимается целая стая истребителей и бомбардировщиков, и среди них — F-16. Самолеты выполняют различные функции, важные для успешного полета дронов. Одна из функций — подавление средств ПВО, чтобы создать "коридор" для украинских БПЛА, рассказал военный.

"Где-то стоят F16, "Миражи", которые либо прикрывают весь этот пакетик, отправляющийся нашим недругам, либо также наносят удары. Сейчас мы можем бить только в тактическую глубину, однако эффективность этих ударов очень высока. Можно сказать, как скальпелем: очень-очень если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко", — объяснил пилот свою роль.

Во время проведения операции по пуску дронов, есть самолеты, которые наносят тактические удары и отгоняют врага, другие — уничтожают ПВО, или ведут радиолокационную разведку, добавили на Defense Express. На видео с работой F-16 также есть беспилотники, по очертаниям похожие на дроны "Лютый". Кадры Воздушных сил дают возможность оценить физические размеры устройства, бьющее по дальним тылам ВС РФ.

Истребитель F-16 прикрывает пуски дрона "Лютый" ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Истребитель F-16 — детали

Отметим, 26 марта Воздушные силы опубликовали интервью пилотов истребителей F-16, которые рассказали о работе на западных самолетах. Например, им пришлось участвовать в воздушных боях с максимальным сближением с противником. Кроме того, истребители имеют ряд других функций — ведут радиолокационную разведку и обнаруживают вражеские цели. Пилоты находятся на боевом дежурстве семь дней в неделю 24 в сутки, слышно на видео. F-16 также наносят удары по позициям ВС РФ на временно оккупированных территориях и даже на территории РФ, рассказали пилоты.

Напоминаем, в феврале британское издание The i Paper объяснило, почему россиянам следует бояться применения украинского истребителя F-16AM.