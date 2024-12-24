"Начнем ссориться": Чмут объяснил, почему нельзя замораживать войну с РФ (видео)

Россия недооценила готовность украинского общества и армии к борьбе, заявил волонтер Тарас Чмут. Кремль учтет ошибки и в новом наступлении после заморозки их не повторит.

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Во время заморозки войны с РФ в Украине начнется политическая жизнь и люди будут спорить, кто больше сделал для Сил обороны. Такая ситуация опасна, поскольку у россиян нет никаких политических активностей и они просто приступят к перевооружению и подготовке нового вторжения. О том, почему опасна остановка войны и что нужно делать украинцам, руководитель фонда "Вернись живым", военный эксперт и волонтер Тарас Чмут рассказал в интервью "Украинской правде".

Война РФ и мирные переговоры — позиция Тараса Чмута см. с 1:05:29

Чмут отметил, что нельзя останавливаться, воюя с РФ. По его мнению, если остановиться, то украинцы на следующий же день начнутся ссориться и решать, кто больше сделал полезного для армии. Кроме того, начнут работать политические силы, которые "будут рваться к власти". При этом в РФ все будет происходить иначе: Кремль сразу начнет готовиться к новому вторжению. Особенно опасно то, что при возобновлении войны россияне уже не допустят предыдущих ошибок, когда они недооценили украинское общество и армию и переоценили собственные войска. По словам Чмута, фонд проводит операционное планирование, и одна из целей на будущее — не допустить, чтобы возобновилась война по образцу 2022 года.

"Это очень плохой сценарий для нас. Россию надо дожимать, как бы нам трудно не было, но надо дожимать. Потому что на второй день перемирия мы начнем ссориться, кто больше воевал, кто больше возил, кто кому патриот, и начнем формировать политические списки партии. А Россия будет дальше вооружаться. Пройдет какое-то время и она снова нападет, и она не повторит тех ошибок, которые были в 2022 году", — сказал Чмут.

Кроме того, глава фонда отметил, что украинские политики будут прислушиваться к общественному запросу, а Москва будет вооружаться, переводить экономику на военные рельсы, добиваться снятия санкций и доступа к технологиям, предостерег Чмут.

Еще один вопрос, на который ответил собеседник УП — относительно появления в Украине западных войск. По его мнению, нет ничего плохого, если они будут воевать или обучать. Но все же не ясно, что имеют в виду партнеры: какой мандат будет у миротворцев, добавил он.

Война РФ и мирные переговоры — детали

Отметим, в США предложили план заморозки войны РФ, который могут реализовать после мирных переговоров с участием Киева и Москвы при посредничестве нового американского правительства. План озвучил спецпредставитель будущего президента Дональда Трампа, ветеран вьетнамской войны Кит Келлог. Согласно плану, должна состояться заморозка войны, то есть прекращение боевых действий на нынешних позициях. При этом Украина должна согласиться с потерей территорий и пообещать, что не будет их отвоевывать. Кроме того, есть требование отказаться от вступления в НАТО на ближайшие 20 лет. В то же время Кремлю предложат согласиться с этими условиями, а в противном случае пообещают предоставить ВСУ все возможное оружие, говорится в плане Келлога.

Вероятный план Трампа по заморозке 17 декабря прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, он видит намерение американца быстро закончить войну. В то же время, когда новый президент США войдет в Белый дом, то получит секретную информацию, и тогда появится понимание, что достижение мира — длительный процесс, сказал Зеленский.

Напоминаем, 23 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Трампа о встрече с президентом Владимиром Путиным.