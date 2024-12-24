"Почнемо сваритись": Чмут пояснив, чому не можна заморожувати війну з РФ (відео)

Росія недооцінила готовність українського суспільства та армії до боротьби, заявив волонтер Тарас Чмут. Кремль врахує помилки і у новому наступі після заморозки їх не повторить.

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Під час заморозки війни з РФ в Україні почнеться політичне життя і люди сперечатимуться, хто більше зробив для Сил оборони. Така ситуація небезпечна, оскільки у росіян немає ніяких політичних активностей і вони просто візьмуться до переозброєння та підготовки нового вторгнення. Про те, чому небезпечна зупинка війни і що потрібно робити українцям, керівник фонду "Повернись живим", військовий експерт та волонтер Тарас Чмут розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Війна РФ та мирні переговори — позиція Тараса Чмута див. з 1:05:29

Чмут наголосив, що не можна спинятись, воюючи з РФ. На його думку, якщо зупинитись, то українці наступного ж дня почнуться сваритись і вирішувати, хто більше зробив корисного для армії. Крім того, почнуть працювати політичні сили, які "рватимуться до влади". Натомість в РФ все відбуватиметься інакше: Кремль відразу почне готуватись до нового вторгнення. Особливо небезпечним є те, що при відновленні війни росіяни вже не допустять попередніх помилок, коли вони недооцінили українське суспільство та армію і переоцінили власне військо. Зі слів Чмута, фонд проводить операційне планування, і одна з цілей на майбутнє — не допустити, щоб відновилась війна за зразком 2022 року.

"Це дуже поганий сценарій для нас. Росію треба дотискати, як би нам важко не було, але треба дотискати. Тому що на другий день перемир'я ми почнемо сваритися, хто більше воював, хто більше возив, хто кому патріот, і почнемо формувати політичні списки партії. А Росія буде далі озброюватися. Пройде якийсь час і вона знову нападе, і вона не повторить тих помилок які були у 2022 році", — сказав Чмут.

Крім того, голова фонду зауважив, що українські політики будуть прислухатись до суспільного запиту, а Москва буде озброюватись, переводити економіку на воєнні рейки, домагатись зняття санкцій та доступу до технологій, застеріг Чмут.

Ще одне питання, на яке відповів співрозмовник УП — щодо появи в Україні західних військ. На його думку, немає нічого поганого, якщо вони будуть воювати чи навчати. Але все ж не ясно, що мають на увазі партнери: який мандат буде у миротворців, додав він.

Війна РФ та мирні переговори — деталі

Зазначимо, в США запропонували план заморозки війни РФ, який можуть реалізувати після мирних перемовин за участю Києва та Москви за посередництва нового американського уряду. План озвучив спецпредставник майбутнього президента Дональда Трампа, ветеран в'єтнамської війни Кіт Келлог. Згідно з планом, має відбутись заморозка війни, тобто припинення бойових дій на теперішніх позиціях. При цьому Україна повинна погодитись з втратою територій і пообіцяти, що не буде їх відвойовувати. Крім того, є вимога відмовитись від вступу до НАТО на найближчі 20 років. Водночас Кремлю запропонують погодитись з цими умовами, а у протилежному випадку пообіцяють надати ЗСУ усю можливу зброю, ідеться у плані Келлога.

Ймовірний план Трампа щодо заморозки 17 грудня прокоментував президент України Володимир Зеленський. Зі слів президента, він бачить намір американця швидко закінчити війну. Водночас, коли новий президент США увійде в Білий дім, то отримає секретну інформацію, і тоді з'явиться розуміння, що досягнення миру — тривалий процес, сказав Зеленський.

Нагадуємо, 23 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву Трампа про зустріч з президентом Володимиром Путіним.