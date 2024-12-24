"У каждого своя": бойцы ВСУ установили новогоднюю елку в Судже (фото)

Новогоднее дерево, которое украсили бойцы в Курской области, является настоящей елкой, которая возвышается над уничтоженной российской техникой.

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На окраине города Суджа в Курской области появилось новогоднее дерево, украшенное желтыми, синими и красными мохнатыми гирляндами. Рядом — взорванная военная машина ВС РФ с треугольником, нарисованным на дверце. Кадры с российской территории, которая находится под контролем ВСУ, появились на странице Faceboook 22 отдельной механизированной бригады (22 ОМБр) ВСУ.

Сообщение бойцов появилось в сети около 7 час. 24 декабря. К сообщению прикреплено фото с новогодней елкой, на которой видим три гирлянды и флаг 22 бригады. Под елкой стоят два украинских военных, которые улыбаются и показывают палец вверх (Thumb Up) в знак одобрения и поддержки. Также есть короткий сопроводительный текст, в котором указано, что елку установили бойцы первого батальона

"У каждого своя елка. Нашу воины 1 механизированного батальона установили в Судже", — говорится в сообщении.

Новый год и ВСУ — елка 22 бригады в Судже Курской области 24 декабря 2024 года Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Новый год и ВСУ — детали

В сети можно отыскать другие новогодние елки, которые установили бойцы Сил обороны. Например, 22 декабря на странице Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады (25 ОПДБр) появились кадры из Донецкой области. Возле известной стелы на одной из дорог, которая ведет в регион — елка, созданная из сваренной арматуры. Украшения — сине-желтые ленты, гильзы, шевроны Сичеславской бригады.

"Главная елка страны", — написали бойцы, которые добавили, что воюют на Покровском направлении.

Новый год и ВСУ — елка Сичеславской бригады в Донецкой области Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада/Facebook

Отметим, 24 декабря на странице Facebook рекрутингового центра ССО появилось видео с рождественским поздравлением. Видео создано в честь композиции "Щедрик", которую композитор Николай Леонтович создал в Покровске Донецкой области. Из короткого рассказа можно узнать о том, как "Щедрик" начали петь за рубежом благодаря главе армии УНР Симону Петлюре. В 2024 году ее исполнили в Киевском метрополитене, а украинские военные попытались сыграть в Покровске.

В то же время в Киеве на День Святого Николая открылась главная елка страны. На видео и фото с места событий видим дерево, которое загорелось голубыми огнями на Софийской площади.

Напоминаем, Фокус ранее рассказал, как не запутаться в новом календаре церковных праздников, которые сместились на 14 дней назад. Кроме того, публиковались советы относительно того, какие 12 блюд украинцы обычно готовили на Рождество. Между тем директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко объяснил, есть ли угроза оказаться без света на рождественские и новогодние праздники.