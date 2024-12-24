"У кожного своя": бійці ЗСУ встановили новорічну ялинку в Суджі (фото)

Новорічне дерево, яке прикрасили бійці в Курській області, є справжньою ялинкою, яка височіє над знищеною російською технікою.

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На околиці міста Суджа в Курській області з'явилось новорічне дерево, прикрашене жовтими, синіми та червоними волохатими гірляндами. Поруч — підірвана військова машина ЗС РФ з трикутником, намальованим на дверцятах. Кадри з російської території, яка перебуває під контролем ЗСУ, з'явились на сторінці Faceboook 22 окремої механізованої бригади (22 ОМБр) ЗСУ.

Допис бійців з'явився у мережі близько 7 год. 24 грудня. До допису прикріплено фото з новорічною ялинкою, на якій бачимо три гірлянди та прапор 22 бригади. Під ялинкою стоять два українських військових, які усміхаються і показують палець угору (Thumb Up) на знак схвалення та підтримки. Також є короткий супровідний текст, у якому вказано, що ялинку встановили бійці першого батальйону

"У кожного своя ялинка. Наші воїни 1 механізованого батальйону встановили у Суджі", — ідеться у повідомленні.

Новий рік і ЗСУ - ялинка 22 бригади в Суджі Курської області 24 грудня 2024 року Фото: 22 окрема механізована бригада

Новий рік і ЗСУ — деталі

У мережі можна відшукати інші новорічні ялинки, які встановили бійці Сил оборони. Наприклад, 22 грудня на сторінці Facebook 25-та окремої повітрянодесантної Січеславська бригада (25 ОПДБр) з'явились кадри з Донецької області. Біля відомої стели на одній з доріг, яка веде в регіон — ялинка, створена зі звареної арматури. Прикраси — блакитно-жовті стрічки, гільзи, шеврони Січеславської бригади.

"Головна ялинка країни", — написали бійці, які додали, що воюють на Покровському напрямку.

Новий рік і ЗСУ - ялинка Січеславської бригади у Донецькій області Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада/Facebook

Зазначимо, 24 грудня на сторінці Facebook рекрутингового центру ССО з'явилось відео з різдвяним привітанням. Відео створене на честь композиції "Щедрик", яку композитор Микола Леонтович створив у Покровську Донецької області. З короткої розповіді можна дізнатись про те, як "Щедрик" почали співати за кордоном завдяки очільнику армії УНР Симону Петлюрі. У 2024 році її виконали у Київському метрополітені, а українські військові спробували зіграти у Покровську.

Водночас у Києві на День Святого Миколая відкрилась головна ялинка країни. На відео та фото з місця подій бачимо дерево, яке загорілось блакитними вогнями на Софійській площі.

Нагадуємо, Фокус раніше розповів, як не заплутатись в новому календарі церковних свят, які змістились на 14 днів назад. Крім того, публікувались поради щодо того, які 12 страв зазвичай українці готували на Різдво. Тим часом директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко пояснив, чи є загроза опинитись без світла на різдвяні та новорічні свята.