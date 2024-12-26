Ракета Х-101 над НАТО: Румыния не спешит активировать ПРО Aegis за $800 млн и проблема Молдовы

Система защиты Aegis специально создавалась для охраны воздушного пространства стран НАТО от баллистических ракет короткого и среднего радиуса. По словам украинских аналитиков, Кремль пользуется тем, что молдавским военным нечем закрыть небо — и с определенной регулярностью направляет ракеты по маршрутам через территорию Молдовы.

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В среду, 25 декабря, военное руководство Украины сообщило румынским властям, что примерно в 7:30 утра российская ракета пролетит через воздушное пространство Молдовы и в течение двух минут будет находиться в небе над Молдовой. Об этом сообщал Kyiv Post.

Вместе с тем поначалу "согласно мониторинговым данным румынских систем наблюдения и по данным, предоставленным странами НАТО, не было подтверждений, что летающий объект пересек румынское воздушное пространство", — говорится в сообщении. Позже появились подтверждения, что в ходе массированного удара РФ по Украине 25 декабря 2024 года одна из ракет Х-101 пролетела 140 километров в воздушном пространстве Молдовы и Румынии, а затем просто упала в одном из западных районов Украины.

В 2016 году США разместили наземную систему ПРО в Румынии, которая стала частью "общеевропейского щита". Речь о системе Aegis (Иджис), которая защищает страны НАТО от ракет короткого и среднего радиуса, в особенности из Ближнего Востока. Румынские средства ПРО включают в себя радар и ракеты-перехватчики SM-3.

Тогда представители НАТО и США заверяли Россию, что щит ПРО в Румынии и аналогичный в Польше не мешают российскому ядерному сдерживанию.

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Как работает ракетный щит Aegis над Румынией?

Эти системы позволяют наземным средствам ПРО и морского базирования сбивать вражеские баллистические ракеты в то время, когда они все еще находится в полете.

Как устроен ракетный щит НАТО

Ракеты-перехватчики выпускаются по вражеским ракетам перед тем, как они выходят из атмосферы, то есть их останавливают задолго до того, как возникнет угроза или будет нанесен какой-то ущерб. Сообщалось, что США инвестировали в объект ПВО Румынии 800 млн долларов, а работы над ним велись с 2013 года.

Aegis Ashore: ПРО в Польше

В июле 2024 года стало известно, что в польском поселке Редзиково (недалеко от Гданьска) объект ПВО Aegis Ashore был полностью построен и готов к защите НАТО. Отмечалось, что система Альянса против баллистических ракет позволяет выявлять ракетные атаки и с помощью данных радаров, наводить перехватчики и разрушать вражеские ракеты.

Румыния не спешит с перехватом ракет

Вместе с тем, по словам украинских аналитиков из Defense Express, Бухарест не спешит "эскалировать", поскольку страна входит в состав НАТО, но вот у Молдовы попросту нет собственной противовоздушной обороны, что служит для российских военных одним из факторов при планировании дроновых и ракетных атак по Украине.

"Вражеские средства поражения могут пролетать в воздушном пространстве соседних стран и выпрыгивать уже в воздушном пространстве западных регионов. нашего государства", — отмечают авторы публикации.

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По информации справочника The Military Balance 2024, в составе вооруженных сил Молдовы есть один зенитно-ракетный полк из трех пусковых установок ЗРК С-125 — "ядро" наземной компоненты противовоздушной обороны страны.

Но точность этих данных сомнительна, т.к. в прессе есть сведения о том, что еще в 2010-х годах все С-125 Молдова продала через оффшорные структуры. Поэтому у местных военных нет боеспособных ЗРК.

ЗРК С-125 Молдовы

У молдавских военных есть сложности не только с тем, чем сбивать российские ракеты, но даже со средствами обнаружения воздушных целей. Если говорить о данных по армейской ПВО Молдовы, там фиксируется наличие только 28 установок ЗУ-23-2 и 11 орудий С-60, без ПЗРК.

Молдавские МиГ-29 на хранении

Территория Молдовы всего на 500 кв. километров больше Одесской области. Но молдавским военным нечем прикрыть небо — и представляется маловероятным, что проблема решится быстро, что и пользуется Кремль, с определенной регулярностью направляя ракеты и дроны по маршрутам в том числе и через территорию Молдовы, отмечают исследователи.

Напомним, что ВСУ атаковали химкомбинат в Ростовской области. Средства поражения Украины попали по важному предприятию военно-промышленного комплекса РФ.

Также сообщалось, что бойцы рассказали, какие преимущества у украинской САУ.