Рада продлила военным срок возвращения из СОЧ без потери льгот: сколько есть времени

Парламентарий Соломия Бобровская говорит, что срок продлили только один раз, а после его окончания может вернуться уголовная ответственность за первое самовольное оставление части.

Related video

Верховная Рада Украины продлила срок добровольного возвращения на службу после первого самовольного оставления части до 1 марта 2025 года. Об изменениях в законе о СОЧ сообщила 9 января народный депутат Украины от партии "Голос" Соломия Бобровская.

По ее словам, Верховная Рада приняла предусмотренное в законопроекте № 12076 продление права на возвращение в воинскую часть без последствий. Ранее срок ограничивался 1 января 2025 года.

Народный депутат отмечает, что командир, как и раньше, будет иметь 3 суток на восстановление военнослужащего на службе после его возвращения в часть.

Срок продлили только однократно, поэтому возможность возвращения на службу без потери денежного обеспечения и других льгот есть только до 1 марта, утверждает Бобровская.

"Всем тем, кто думает, что будет еще раз продление срока действия законопроекта — то этого не будет", — написала парламентарий.

Также она добавила, что после 1 марта, скорее всего, вернется уголовная ответственность за первое СОЧ.

Нардеп Соломия Бобровская сообщила о продлении срока возвращения из СОЧ без последствий Фото: Скриншот

В Спецпрокуратуре в сфере обороны Центрального региона 2 декабря рассказывали, сколько военных возвращается на службу после принятого закона о СОЧ. С момента подписания закона президентом Украины Владимиром Зеленским 28 ноября до 2 декабря с ходатайствами о возвращении на службу обратились почти 4 тысячи бойцов.

Напомним, 8 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", который пошел в СОЧ сам и подстрекал на это бойцов.

Также 8 января командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый заявил, что бойцы начали возвращаться из СОЧ в 155-ю ОМБр "Анна Киевская".