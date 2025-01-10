"Важно, в каком состоянии мы дойдем": командир ВСУ высказался о перемирии с РФ

Командир 3-й ОШБр Максим Жорин говорит, что до сих пор оборона Украины держится только на пехотинцах. По его словам, важна не дата перемирия, а то, куда ВС РФ смогут продвинуться к тому времени.

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До мирных переговоров Украины и РФ, которые возможны в будущем, враг может пройти значительно дальше нынешней линии боевого соприкосновения, если не проводить сейчас системные изменения в украинской армии. Так считает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

По словам командира, ВСУ имеют многочисленные проблемы в управлении войсками, и до сих пор оборона Украины держалась благодаря храбрости и доблести пехотинцев.

"Поэтому как-то ехало. Но на сегодня пехотинец очень устал, мягко говоря. Бригады без нормальных ротаций, без отдыха. Поэтому выезжать на характере пехотинца уже не получится", — сказал Жорин.

Майор ВСУ отметил, что важна не дата гипотетического перемирия и прекращения боевых действий, а то, как к тому времени не потерять больше территорий.

"На самом деле не так важно, будет ли "перемирие" — то есть пауза в войне — и когда оно будет. Важно, в каком состоянии мы дойдем, где будет проходить линия боевого соприкосновения. Откладывать системные изменения в войске нельзя, потому что неизвестно куда Россия успеет дойти за это время", — сказал военный.

Максим Жорин говорит о критических проблемах в украинской армии Фото: Скриншот

Напомним, 10 января в американском Институте изучения войны (ISW) рассказали, кто в РФ мешает Путину закончить войну, развязанную против Украины. По данным ISW, высокопоставленные российские силовики и военные разочарованы результатами полномасштабного вторжения.

9 января американский канал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщал, что переговоры РФ и Украины планировались на первую половину 2025 года независимо от результатов президентских выборов в США.