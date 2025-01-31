Военные деморализованы: в ВСУ объяснили причины массового СОЧ (видео)

Бойцы ВСУ слышат истории об условных соседях, которые под разными предлогами получить защиту от мобилизации, заявил председатель Совета резервистов Иван Тимочко. Военный уверен, что это деморализует людей на фронте.

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Заявления политиков, звучащие, в частности, в течение 2023 года, сместили внимание с военнослужащих, защищающих украинцев на фронте, на людей, которые различными способами избегают мобилизации. Например, политики принимают законы, которые позволяют все большему количеству граждан получить защиту от призыва. Истории о тех, кто откупился от армии, негативно влияют на бойцов. О возможных причинах массового самовольного оставления частей (СЗЧ) глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире "Новости. Live".

Проблемы СОЧ — комментарий Ивана Тимочко см. с 33:18

Тимочко сначала раскритиковал военнослужащего, совершившего СОЧ, а потом "было много баннеров, которые его едва не прославляли". После этого собеседник журналистов уточнил, что СОЧ — это оставление части, которая не находится на передовой линии, а дезертирство — наоборот. Далее глава Совета резервистов назвал причины массовых побегов из частей и сказал, что к этому, среди прочего, причастны политики.

"Очень много было разных причин — и субъективных, и объективных", — прозвучало на видео.

Первая причина СОЧ — деятельность политиков, которые "подменили понятия", по мнению Тимочко. Из-за этого в обществе обращают внимание не на бойцов, которые тяжело работают на фронте, а на тех, кто уклонился от службы

Вторая причина — изменения законодательства, благодаря которым все больше людей получили возможность избежать мобилизации или им уменьшают ответственность за нарушения.

Третья причина не связана с политиками. Речь идет об определенных организационных проблемах украинской армии: невозможность демобилизации, осложнение перевода в другие части, конфликты в подразделениях, перечислил глава Совета резервистов.

"Это все непосредственно влияет на то, на сколько увеличивается или уменьшается самовольное оставление части", — подытожил военный.

Тимочко также рассказал об условном бойце, слышащий о гражданских, которые под разными предлогами избежали мобилизации. По его мнению, приведенные им причины деморализуют военнослужащих.

"Бойцу звонят родственники и говорят: "Ты пошел воевать, воюешь. А вот тут твой сосед откупился, уволился, отпросился, ему по новому закону дали право не служить". Это такой огромный комплекс проблем и вызовов", — сказал он.

Проблемы СОЧ — детали

Отметим, в октябре 2024 года народный депутат Анна Скороход рассказала о возможном количестве людей, самовольно покинувших часть. Согласно данным политика, речь идет о 100 тыс. человек. Комбат 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Дмитрий Кухарчук назвал некоторые причины: люди бегут из частей из-за неправильного поведения командиров и из-за "лжи". Между тем осенью и зимой разворачивалась история бойца ВСУ Сергея Гнездилова, который публично заявил о СОЧ и оказался под стражей. После этого, в январе 2024 года, согласно решению суда, его вернули на службу.

Напоминаем, 30 января немецкое издание Welt проанализировало проблемы украинской армии и отметило массовые случаи СОЧ, количество которых зависит от темпов мобилизации.