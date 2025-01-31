Військові деморалізовані: в ЗСУ пояснили причини масового СЗЧ (відео)

Бійці ЗСУ чують історії про умовних сусідів, які під різними приводами отримати захист від мобілізації, заявив голова Ради резервістів Іван Тимочко. Військовий впевнений, що це деморалізує людей на фронті.

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Заяви політиків, які лунали, зокрема, протягом 2023 року, змістили увагу з військовослужбовців, які боронять українців на фронті, на людей, які різними способами уникають мобілізації. Наприклад, політики приймають закони, які дозволяють все більшій кількості громадян отримати захист від призову. Історії про тих, хто відкупився від армії, негативно впливають на бійців. Про можливі причини масового самовільного залишення частин (СЗЧ) військовослужбовцями голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі "Новини. Live".

Проблеми СЗЧ - коментар Івана Тимочко див. з 33:18

Тимочко спершу розкритикував військовослужбовця, який здійснив СЗЧ, а потім "було багато банерів, які його ледь не прославляли". Після цього співрозмовник журналістів уточнив, що СЗЧ — це залишення частини, яка не перебуває на передовій лінії, а дезертирство — навпаки. Далі глава Ради резервістів назвав причини масових втеч з частин і сказав, що до цього, серед іншого, причетні політики.

"Дуже багато було різних причин — і суб'єктивних, і об'єктивних", — пролунало на відео.

Перша причина СЗЧ — діяльність політиків, які "підмінили поняття", на думку Тимочко. Внаслідок цього в суспільстві звертають увагу не на бійців, які важко працюють на фронті, а на тих, хто ухилився від служби

Друга причина — зміни законодавства, завдяки яким все більше людей отримали можливість уникнути мобілізації або їм зменшують відповідальність через порушення.

Третя причина не пов'язана з політиками. Ідеться про певні організаційні проблеми українського війська: неможливість демобілізації, ускладнення переведення в інші частини, конфлікти у підрозділах, перелічив глава Ради резервістів.

"Це все безпосередньо впливає на те, на скільки збільшується чи зменшується самовільне залишення частини", — підсумував військовий.

Тимочко також розповів про умовного бійця, який чує про цивільних, які під різними приводами уникли мобілізації. На його думку, наведені ним причини деморалізують військовослужбовців.

"Бійцю дзвонять родичі і кажуть: "Ти пішов воювати, воюєш. А ось тут твій сусід відкупився, звільнився, відпросився, йому по новому закону дали право не служити". Це такий величезний комплекс проблем і викликів", — сказав він.

Проблеми СЗЧ — деталі

Зазначимо, у жовтні 2024 року народна депутатка Анна Скороход розповіла про можливу кількість людей, які самовільно залишили частину. Згідно з даними політикині, ідеться про 100 тис. осіб. Комбат 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Дмитро Кухарчук назвав деякі причини: люди тікають з частин через не правильну поведінку командирів та через "брехню". Тим часом восени та взимку розгорталась історія бійця ЗСУ Сергія Гнездилова, який публічно заявив про СЗЧ та опинився під вартою. Після цього, у січні 2024 року, згідно з рішенням суду, його повернули на службу.

Нагадуємо, 30 січня німецьке видання Welt проаналізувало проблеми українського війська та наголосила на масових випадках СЗЧ, кількість яких зростає залежно від темпів мобілізації.