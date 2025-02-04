Запад снял запрет на удары вглубь РФ, но есть проблема: аналитик объяснил, в чем дело

Украине не дали ракет западного производства, которые летели бы на тысячи километров вглубь РФ, отметил военный эксперт Олег Катков. При этом запрет на такие удары как будто отменили.

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ВСУ получили разрешение Запада на удары вглубь российской территории и начали атаковать с применением дронов украинского производства. Дроны Сил обороны достают на расстояние 2,5 тыс. км. Ракет такой дальности у Украины нет. О том, в чем заключается проблемы с отменой запрета, военный эксперт и аналитик портала Defenxe Express Олега Катков рассказал в эфире "Эспрессо".

Удары по РФ — Катков об особенностях применения оружия см. с 2:20:20

Катков назвал "бесчеловечными" условия, которые в начале войны партнеры выдвинули к украинцам. Согласно этим условиям, длительное время Украине запрещали бить по российской территории, тогда как, очевидно, к россиянам таких требований никто не выдвигал. После этого аналитик согласился, что на сегодня Запад все же отменил такой запрет, и это положительно повлияло на ход российско-украинской войны.

"Оно изменило на положительную ситуацию, потому что раньше было вообще нельзя, сейчас теперь можно. Сейчас мы действуем без ограничений не только в Курской области, а речь идет о всей территории РФ", — отметил он.

Аналитик отметил парадоксальную ситуацию. Парадокс связан с решением и реальными действиями стран Запада. Формально запрет на дальнобойные удары отменили, отметил он. При этом партнеры не предоставили Украине средств поражения, которые бы достали на тысячи километров. На сегодня ВСУ достают по целям на расстоянии 2,5 тыс. км. Но все удары — исключительно украинскими средствами поражения, и бьют не ракетами, а дронами, прозвучало в эфире.

"У нас же есть только собственные средства, которые имеют дальность поражения до 2500 км. То есть, у нас нет средств западного производства, способных поражать на таких расстояниях", — подчеркнул Катков.

Удары по РФ — детали

Отметим, 4 февраля Генштаб ВСУ сообщил об ударе по цели на территории РФ. В частности, получили по штабу управления, расположенному в селе Новоивановка Курской области. Расстояние до границы Украины — 14 км. Украинское командование заявило, что у ВС РФ потери военных, которые прятались в заброшенном здании на территории населенного пункта.

В то же время в январе произошло несколько дальних прилетов по объектам нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса РФ. Например, 12 января состоялась массовая атака украинских беспилотников: в Минобороны РФ отчитались о 200 БПЛА. После атаки загорелось на казанском заводе оргсинтеза (1 тыс. км до Украины), на нефтебазе возле аэродрома "Энгельс-2" (около 600 км), завод электроники под Брянском (около 100 км).

Между тем российские власти утверждали, что атака якобы состоялась с применением ракет ATACMS, которые ВСУ получили от западных партнеров. Местные жители жаловались, что насчитали от 10 до 30 возможных прилетов.

Напоминаем, в декабре 2024 года президент США Дональд Трамп высказался категорически против ударов вглубь РФ.