Захід зняв заборону на удари вглиб РФ, але є проблема: аналітик пояснив, у чому справа

Україні не дали ракет західного виробництва, які летіли б на тисячі кілометрів вглиб РФ, зауважив військовий експерт Олег Катков. При цьому заборону на такі удари наче скасували.

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ЗСУ отримали дозвіл Заходу на удари вглиб російської території та почали атакувати із застосуванням дронів українського виробництва. Дрони Сил оборони дістають на відстань 2,5 тис. км. Ракет такої дальності в України немає. Про те, у чому полягає проблеми із скасуванням заборони, військовий експерт та аналітик порталу Defenxe Express Олега Катков розповів в ефірі "Еспресо".

Удари по РФ — Катков про особливості застосування зброї див. з 2:20:20

Катков назвав "нелюдяними" умови, які на початку війни партнери висунули до українців. Відповідно до цих умов, тривалий час Україні забороняли бити по російській території, тоді як, очевидно, до росіян таких вимог ніхто не висував. Після цього аналітик погодився, що станом на сьогодні Захід все ж скасував таку заборону, і це позитивно вплинуло на перебіг російсько-української війни.

"Воно змінило на позитивну ситуацію, тому що раніше було взагалі не можна, зараз тепер можна. Зараз ми діємо без обмежень не тільки в Курській області, а мова йде про всю територію РФ", — зауважив він.

Аналітик наголосив на парадоксальній ситуації. Парадокс пов'язаний з рішенням та реальними діями країн Заходу. Формально заборону на далекобійні удари скасували, відзначив він. При цьому партнери не надали Україні засобів ураження, які б дістали на тисячі кілометрів. На сьогодні ЗСУ дістають по цілях на відстані 2,5 тис. км. Але усі удари — виключно українськими засобами ураження, і б'ють не ракетами, а дронами, пролунало в ефірі.

"У нас же є тільки власні засоби, які мають дальність ураження до 2500 км. Тобто, в нас немає засобів західного виробництва, здатних вражати на таких відстанях", — наголосив Катков.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, 4 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про удар по цілі на території РФ. Зокрема, дістали по штабу управління, розташовному у селі Новоіванівка Курської області. Відстань до кордону України — 14 км. Українське командування заявило, що у ЗС РФ є втрати військових, які ховались у закинутій будівлі на території населеного пункту.

Водночас у січні сталось кілька далеких прильотів по об'єктах нафтовидобувного та нафтопереробного комплексу РФ. Наприклад, 12 січня відбулась масова атака українських безпілотників: в Міноборони РФ відзвітували про 200 БПЛА. Після атаки запалало на казанському заводі оргсинтезу (1 тис. км до України), на нафтобазі біля аеродрому "Енгельс-2" (близько 600 км), завод електроніки під Брянськом (близько 100 км).

Тим часом російська влада стверджувала, що атака начебто відбулась із застосуванням ракет ATACMS, які ЗСУ отримали від західних партнерів. Місцеві жителі скаржились, що нарахували від 10 до 30 можливих прильотів.

Нагадуємо, в грудні 2024 року президент США Дональд Трамп висловився категорично проти ударів углиб РФ.