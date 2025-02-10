Генерал СБУ назвал реальную роль Кулинича, которого судят за работу на ФСБ, детали (видео)

Олег Кулинич, которого подозревают в государственной измене, мог "навешивать лапшу на уши" тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову, считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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Российские спецслужбы действительно создали в Украине агентурную сеть, но экс-глава Служи безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олег Кулинич не был в этой сети слишком влиятельным звеном. С другой стороны, подозреваемый в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) тесно контактировал с окружением президента Владимира Зеленского и мог этих людей просто обманывать. О реальной роли Кулинича, а также о других членах агентурной сети ФСБ, экс-заместитель главы СБУ (2014-15 гг.), генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал в эфире "Киев 24".

Ягун пояснил, что Кулинич не был слишком влиятельным, находясь на должности руководителя СБУ в Крыму. По его мнению, западные медиа ошибаются, когда предполагают, что он имел "объемный доступ к стратегической информации". Собеседник журналистов согласился, что фигурант действительно "враг и предатель", но не стоит преувеличивать его влияние и возможности.

"Я не понимаю, для чего поднимать градус важности этого лица. То, что он был на ключевой должности, на которой принимал какие-то ключевые решения, я бы не сказал это", — сказал он.

С другой стороны, Ягун обратил внимание на другой аспект деятельности Кулинича. По его словам, Кулинич прошел специальную подготовку спецслужб и контактировал с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым. Баканов не имел никакого опыта работы в такой структуре и ему могли просто "навешивать всякую лапшу на уши", заметил генерал запаса.

Еще один аспект дела — агентурная сеть российских спецслужб в Украине. Ягун подтвердил, что главным лицом в этой группе был пророссийский политик Владимир Сивкович, Украиной занимался беглый экс-нардеп Андрей Деркач, а Кулинич был лишь его заместителем.

"Это действительно была мощная агентурная группа, которая работала внутри Украины и, в частности, [внутри] Службы безопасности", — подытожил Ягун.

Дело Кулинича — детали

Отметим, 9 февраля британское издание The Times опубликовало журналистское расследование в отношении Олега Кулинича. Кулинич — экс-руководитель Главного управления СБУ в Крыму, которого Государственное бюро расследования подозревает в государственной измене. Согласно материалам дела, его деятельность или бездействие могла стать причиной быстрого прорыва ВС РФ в феврале 2022 года. В апреле того же года его арестовали и до сих пор продолжается суд.

Между тем британские журналисты написали, что Кулинич был"самым ценным агентом ФСБ" в Украине. Среди прочего, он якобы уничтожил контрразведывательную работу, разрушал обороноспособность Украины и передавал россиянам стратегическую информацию по безопасности. Среди прочего, велась слежка за перемещением президента Украины Владимира Зеленского, говорится в статье. Кроме того, издание отметило, что деятельность возможного агента РФ попала в поле зрения тогдашнего руководителя контрразведки Василия Малюка. Согласно данным расследователей, Малюк заметил контакты между Кулиничем и Сивковичем и заподозрил, что с этим не все в порядке.

Напоминаем, 6 февраля издание Texty опубликовало статью о том, как ФСБ дистанционно вербует подростков для поджогов машин и подрыва терцентров комплектования.