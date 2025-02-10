Генерал СБУ назвав реальну роль Кулинича, якого судять за роботу на ФСБ, деталі (відео)

Олег Кулинич, якого підозрюють у державній зраді, міг "навішувати локшину на вуха" тодішньому главі СБУ Івану Баканову, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Російські спецслужби дійсно створили в Україні агентурну мережу, але ексглава Служи безпеки України (СБУ) в Криму Олег Кулинич не був у цій мережі надто впливовою ланкою. З іншого боку, підозрюваний у співпраці з Федеральною службою безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) тісно контактував з оточенням президента Володимира Зеленського і міг цих людей просто обманювати. Про реальну роль Кулинича, а також про інших членів агентурної мережі ФСБ, ексзаступник голови СБУ (2014-15 рр.), генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів в ефірі "Київ 24".

Ягун пояснив, що Кулинич не був надто впливовим, перебуваючи на посаді керівника СБУ в Криму. На його думку, західні медіа помиляються, коли припускають, що він мав "об'ємний доступ до стратегічної інформації". Співрозмовник журналістів погодився, що фігурант дійсно "ворог та зрадник", але не варто перебільшувати його вплив та можливості.

"Я не розумію, для чого підіймати градус важливості цієї особи. Те, що він був на ключовій посаді, на якій приймав якісь ключові рішення, я б не сказав це", — сказав він.

З іншого боку, Ягун звернув увагу на інший аспект діяльності Кулинича. З його слів, Кулинич пройшов спеціальну підготовку спецслужб і контактував з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. Баканов не мав жодного досвіду роботи в такій структурі і йому могли просто "навішувати всяких локшин на вуха", зауважив генерал запасу.

Ще один аспект справи — агентурна мережа російських спецслужб в Україні. Ягун підтвердив, що головною особою у цій групі був проросійський політик Володимир Сівкович, Україною займався екснардеп-втікач Андрій Деркач, а Кулинич був лише його заступником.

"Це справді була потужна агентурна група, яка працювала всередині України і, зокрема, [всередині] Служби безпеки", — підсумував Ягун.

Справа Кулинича — деталі

Зазначимо, 9 лютого британське видання The Times опублікувало журналістське розслідування щодо Олега Кулинича. Кулинич — екскерівник Головного управління СБУ в Криму, якого Державне бюро розслідування підозрює у державній зраді. Згідно з матеріалами справи, його діяльність чи бездіяльність могла стати причиною швидкого прориву ЗС РФ у лютому 2022 року. Вже у квітні того ж року його арештували і до сьогодні триває суд.

Тим часом британські журналісти написали, що Кулинич був "найціннішим агентом ФСБ" в Україні. Серед іншого, він начебто знищив контррозвідувальну роботу СБУ, руйнував обороноздатність України та передавав росіянам стратегічну інформацію з безпеки. Серед іншого, велось стеження за переміщенням президента України Володимира Зеленського, ідеться у статті. Крім того, видання зауважило, що діяльність можливого агента РФ потрапила в поле зору тодішнього керівника контррозвідки Василя Малюка. Згідно з даними розслідувачів, Малюк помітив контакти між Кулиничем та Сівковичем і запідозрив, що з цим не все гаразд.

Нагадуємо, 6 лютого видання Texty опублікувало статтю про те, як ФСБ дистанційно вербує підлітків для підпалів машин та підривання терцентрів комплектування.